Путин принял участие в запуске баллистических ракет

Президент Владимир Путин лично принял участие в запуске четырех баллистических ракет в рамках учений по управлению стратегическими ядерными силами, сообщило в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В учениях, которые проходили в четверг, были задействованы сухопутные, воздушные и подводные ракеты, сообщается в заявлении Министерства обороны.

Как сообщают в Минобороны, с государственного испытательного космодрома Плесецк был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по цели, расположенной на полигоне Кура (полуостров Камчатка), в тысячах километров от места запуска.

Сообщается также, что в ходе тренировки самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, вылетев с базовых аэродромов «Украинка», «Энгельс» и «Шайковка», запустили крылатые ракеты по целям на полигонах «Кура» на Камчатке, «Пембой» в Коми и «Теректа» в Казахстане.

Атомная подводная лодка ТОФ выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону «Чижа» в Архангельской области, а подводный корабль СФ из акватории Баренцева моря выпустил баллистическую ракету по полигону «Кура».