Президент Владимир Путин обсудил в Кремле с Николасом Мадуро политическое и экономическое сотрудничество

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с официальным визитом в Москву, где встретился с российским коллегой – Владимиром Путиным. Лидер России, во время приема в Кремле, положительно оценил то, что Мадуро пытается наладить отношения с венесуэльской оппозицией. Путин отметил, что (обратный перевод с английского) «Венесуэла переживает нелегкие времена», и что президент Мадуро «успешно налаживает контакты» с силами оппозиции. Ее лидеры настаивают на том, что выход Венесуэлы из затяжного экономического и политического кризиса невозможен без отставки Николаса Мадуро.

Однако, президент, который является убежденным социалистом, не проявляет желания передать власть кому-то другому. Он обвинил оппозицию в том, что ее лидеры, якобы при содействии США, планируют устроить переворот и силой сместить его с должности.

В ходе встречи Мадуро поблагодарил Путина за политическую и дипломатическую поддержку, а также за поставки Венесуэле пшеницы.

Ранее в среду Николас Мадуро выступил в Москве на Международном форуме по развитию энергетики, сказав, что его правительство намерено обсудить реорганизацию венесуэльского долга России на сумму в миллиард долларов.