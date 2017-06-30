Путин принял в Кремле Генри Киссинджера

Российский президент Владимир Путин принял в Кремле бывшего государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Генри Киссинджера, сообщает пресс-служба Кремля.

В заявлении не уточняется, о чем говорили Путин и Киссинджер. Известно лишь, что Киссинджер приехал в Россию на «Примаковские чтения» – ежегодный форум для дипломатов, экспертов и политиков.

В прошлом месяце Киссинджер встречался с президентом США Дональдом Трампом, а Путин и Трамп, как ожидается, встретятся на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии на следующей неделе.

Это будет их первая личная встреча с момента инаугурации Трампа.

В пятницу, выступая на "Примаковских чтениях," Киссинджер заявил, что Россия и США обладают всеми возможностями, чтобы достичь существенного прогресса в отношениях.

«Я считаю, мы имеем все возможности сейчас достичь существенного прогресса не только в улучшении отношений между нашими странами, но и в улучшении международной ситуации в целом по всему миру. Для этого необходимы наши совместные усилия", - цитирует информагентство ТАСС высказывания бывшего госсекретаря США.

«Те напряженности, которые периодически возникают между США и Россией, - это не новое явление, они происходили и в прошлом, мы знали времена хуже, но мы всегда могли преодолеть эти напряженности», - сказал Киссинджер, согласно сообщению ТАСС.