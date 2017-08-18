«Мы пытаемся понять, что им движет»

Предстоящей осенью на ежегодной лингвистической конференции в Чикаго языку Путина решили посвятить целую секцию. Журналист, кандидат филологических наук Ксения Туркова попыталась выяснить, для чего языковеды вглядываются в речевой портрет российского лидера и что они хотят узнать

Профессор Джорджтаунского университета Елена Будовская (Elena Boudovskaia) как-то отправила американским и российским коллегам письмо с идеей: обсудить на одной из крупнейших языковых конференций в Чикаго речь Путина. Признается, что такого отклика она не ожидала – лингвисты один за другим стали присылать темы: Путин и его ключевые слова, новогодние речи, высказывания об Украине, сравнительный анализ речей Путина и Трампа. Набралось на целую секцию. По словам Будовской, это вовсе не признак некоего особого пиетета перед российским президентом, а желание ответить на главные вопросы – «как?» и «почему?».

«Надо знать, что именно он с нами делает и каким образом, – говорит она. – Потому что многие вещи, которые в начале 90-х были невозможны и которые невозможно было сказать в публичном пространстве (было неприлично), сейчас мало того, что возможны – это признак, маркер принадлежности к какой-то силе, принадлежности к власти. Не то чтобы он это сделал один... Но он это активно делает, и надо понять, что именно он делает и как.

Готовит доклад для конференции и коллега Елены из Университета Западной Джорджии профессор, доктор филологии Илэйн МакКиннон (Elaine MacKinnon). Ее тема – Путин и язык прошлого, речевой коктейль имперского и советского. МакКиннон, как и другие американские ученые, хочет попытаться использовать язык как ключ – понять Путина и предугадать его шаги.

Многие американские исследователи, отмечает МакКиннон, считают, что изучили Путина вдоль и поперек – но все они, по ее словам, ошибаются. Что позволяет Путину удерживать власть столько лет? Какую роль сыграл в этом язык, его способ общения с народом? Стоят ли за его манерой выражаться его убеждения или он просто циничный политик? Ответов на эти вопросы, как говорит Элен МакКиннон, все еще нет, но изучение языка может помочь их найти.

«Это большая проблема здесь, в Америке – никто его по-настоящему не понимает, – признается исследователь. – Люди только думают, что понимают его. Джордж Буш-младший, например, говорил, что заглянул ему в глаза и увидел его душу. Но на самом деле никто из них его не понял».

Понять Путина сложно еще и потому, что не все в его выступлениях переводимо. Американским лингвистам часто приходится обращаться к российским коллегам за расшифровкой. «Жевать сопли», «стоять враскорячку», «шарить по школам», «шакалить по посольствам» и многие другие выражения порой ставят переводчиков в тупик. А иногда российский президент вставляет в свои выступления такие пословицы и поговорки, которые может понять и не всякий носитель русского языка. Один из таких примеров – «Шило в стенку и на боковую».

Самый главный по частотности, если можно так сказать, - профиль технократа. Путин хорошо владеет бюрократическим языком

Путин произнес его на итоговой пресс-конференции в 2008 году. К уголовному миру, как многие думают, это отношения не имеет. Это выражение пришло из языка спецслужб и связано со способом сшивания дел: следователь протыкал папку шилом и сшивал суровыми нитками. А воткнуть шило в стенку означало дело закрыть.

Грубые шутки, поговорки из словарей уголовного жаргона – все это одна из речевых масок Путина, говорят лингвисты. Таких лиц, или масок, у него в запасе много, и он ими все время жонглирует. То превратится в бюрократа, то в питерского хулигана, то включит патриотический пафос.

Исследователь из Университета Флориды, автор книг о новоязе советской эпохи и политическом языке современной России Майкл Горэм (Michael Gorham) говорит: если посмотреть ежегодную Прямую линию с Путиным, можно увидеть все его «лица»: «Это профиль технократа, профиль делового человека, профиль силовика, профиль мужика и, наконец, профиль патриота. Самый главный по частотности, если можно так сказать, - профиль технократа. Путин хорошо владеет бюрократическим языком».

В книге Горэма «Языковая культура и политика в России от Горбачева до Путина» нынешнему российскому президенту отведена целая глава. Горэм говорит, что сейчас изучать речь Путина особенно актуально.

Если Трамп победил благодаря риторике, благодаря своей способности к языковым манипуляциям, может быть, что-то похожее произошло и с Путиным

«В Америке в последнее время Путин – “это наше все”, – шутит Горэм. – В нашей прессе это все, о чем мы можем говорить и думать, когда речь идет о России. Слишком часто отождествляется Путин с Россией, а Россия с Путиным».

Актуальности добавляет еще и то, что многие видят в речевом портрете Путина – Трампа, а в портрете Трампа – Путина. Илэйн МакКиннон из Университета Западной Джорджии говорит, что многие из речевых характеристик Путина свойственны и американскому президенту. Но главное сходство просматривается в том, как они победили, что для этого сделали и как, возможно, использовали язык для манипуляций.

«Если Трамп победил благодаря риторике, благодаря своей способности к языковым манипуляциям, может быть, что-то похожее произошло и с Путиным.Потому что он тоже очень популярная политическая фигура. И он популист», – полагает МакКинннон.

Почему он думает, писали интернет-пользователи, что он такой сексапильный, что гей на него сразу кинется? Это, в общем, устаревшее, пещерное представление, странная идея

А ее коллега Майл Горэм отмечает не только сходства, но и различия. По его мнению, Трамп использует язык народа и вульгаризмы потому, что у него просто нет способов говорить по-другому– это как раз его стиль, основной языковой регистр. В то время как Путин – носитель литературного русского языка. Он способен общаться с аудиторией интеллигентных людей и часто использует сниженную лексику как прием – чтобы «сойти за своего».

Исследователи языка Путина и в Америке, и в России говорят, что сейчас в речевом портрете российского лидера явно что-то меняется. Шутки на грани фола, которые раньше безотказно срабатывали на путинского избирателя, уже не работают, говорит лингвист, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Елена Шмелева.

Она вспоминает недавний ответ Путина на вопрос режиссера Оливера Стоуна: «А если бы вам пришлось на подлодке идти в душ с геем?» Путин тогда сказал, что предпочел бы не ходить, чтобы не провоцировать, и вообще – он владеет приемами дзюдо.

«Он считал, что он остроумно ответил, – рассуждает Шмелева. – Но, естественно, в интернете сразу появился миллион комментариев – и было ясно, что этот ответ не понравился. Почему он думает, писали интернет-пользователи, что он такой сексапильный, что гей на него сразу кинется? Это, в общем, устаревшее, пещерное представление, странная идея», – подытоживает она.

По многим признакам уже ясно, что стиль надо менять, говорит лингвист. Не исключено, что именно смена стилистики поможет угадать и смену курса. Правда, говорить о стилистическом возвращении в Советский Союз, по мнению Елены Шмелевой и ее американского коллеги Майкла Горэма, не приходится. «Сейчас мы слышим не советскую речь, возвращения в СССР не будет, будет что-то другое», – говорят они. Но что именно –пока предсказать не берутся.

Впрочем, Майкл Горэм не исключает, что исследовать речь Путина вообще уже поздно – это надо было делать лет 10 назад. А сейчас Путин все меньше говорит и все реже появляется на публике. Так что, изучая его речь, надо быть готовыми к тому, что слова так и не станут ключом к поступкам.

Как когда-то сказал сам российский лидер, «это все равно что поросенка стричь: визгу много, а шерсти мало».