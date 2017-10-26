Компания близкого друга Путина выиграла крупный тендер в Москве

Компания, связанная с Геннадием Тимченко, близким другом президента РФ Владимира Путина, выиграла тендер на разработку московской недвижимости в непосредственной близости от Кремля. Об этом корреспонденту агентства Reuters рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

Правительство Москвы продало с аукциона строительной компании ООО «ГорКапСтрой-Гарант» участок, который находится на берегу Москва-реки и на котором расположен ряд исторических зданий. Два источника, говорившие на условиях анонимности, заявили, что фирма представляет интересы бизнесмена Геннадия Тимченко.

Агентству Reuters не удалось подтвердить прямую связь между указанной компанией и бизнесменом, которого в Министерстве финансов США называют членом «ближнего круга» Владимира Путина. Попытки журналистов «Рейтер» связаться с Тимченко или лицами, представляющими его бизнес-интересы, не увенчались успехом.

Между тем, как сообщают российские СМИ со ссылкой на распространенное в четверг, 26 октября, сообщение департамента города Москвы по конкурентной политике, «ГорКапСтрой-Гарант» стала победителем открытого конкурса по продаже 33 зданий площадью 133 тыс. кв. м на Москворецкой набережной.

Девять зданий комплекса являются объектами культурного наследия. Среди них – Воспитательный дом. Он был основан императрицей Екатериной II в 1764 году как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников, напоминают российские СМИ. По их информации, «ГорКапСтрой-Гарант» связана с фирмой Volga Group, принадлежащей Геннадию Тимченко, состояние которого журнал Forbes оценивает в 16 млрд долларов. Это четвертый показатель среди российских миллиардеров.

С 2014 года Геннадий Тимченко состоит в санкционном списке США, куда он попал после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.