Путин и Эрдоган обсудили в Анкаре ситуацию в Сирии и курдский референдум

МОСКВА — Президенты Турции и России обсудили в ходе переговоров в Анкаре ситуацию в Сирии и Ираке, а также вопросы экономического сотрудничества двух стран. Об этом на краткой совместной пресс-конференции после двух раундов переговоров сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, он и Путин придают «большое значение территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Ирака».

«Курдская региональная администрация Ирака, к сожалению, провела референдум, что привело к нежелательному региональному кризису. Данный референдум считается незаконным, согласно иракской Конституции и международному праву», – заявил президент Турции, назвав курдский референдум «большой ошибкой».

«Я сказал моему дорогому другу президенту Путину, что мы должны предотвратить шаги, которые могут привести к еще более страшным ошибкам со стороны Курдской региональной администрации Ирака», – добавил Эрдоган.

Турецкий президент также сообщил журналистам, что они с российским коллегой обсудили ситуацию в Сирии: «Мы также обсудили работу, направленную на придание функциональности зоне деэскалации в Идлибе. Считаем, что соответствующие органы будут интенсивно работать в этом направлении. Мы довольны совещанием в Астане, укрепляющим перемирие, что вносит вклад в продолжающийся политический процесс в Женеве при посредничестве ООН».

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о совместном с Эрдоганом желании продолжать работу по укреплению четырех зон деэскалации, которые были окончательно согласованы на совещании в Астане в середине сентября этого года. Российский президент назвал переговоры в Астане «успехом».

Путин зачитал подготовленное заявление по ситуации в Сирии: «Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам. Это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира: мы создаем условия для возврата беженцев. Что принципиально важно, мы создаем условия для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН».

Говоря о референдуме в Иракском Курдистане, Владимир Путин не стал давать ему оценку и предложил ознакомиться с официальным заявлением МИД России по этому поводу, сделанным ранее. Напомним, в заявлении от 27 сентября российское министерство иностранных дел прямо не осудило проведение референдума, но выразило опасение, что он осложнит обстановку в регионе.

Особо Путин остановился на сотрудничестве российских и турецких силовых ведомств в вопросах, связанных с ситуацией в Сирии: «Условились с господином президентом (Турции — Д.Г.) продолжить плотные контакты по линии министерств иностранных дел, военных и специальных служб в целях углубления координации совместных действий по урегулированию кризиса в Сирии, решению других региональных проблем».

Путин также сообщил, что на переговорах в Анкаре договорился об облегчении торговли и инвестиций. Он сказал, что сняты практически все имеющиеся ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции, и ее импорт из Турции за первое полугодие этого года вырос почти на 59 процентов.

Путин прилетел вечером в четверг в Анкару по приглашению Эрдогана. Два лидера проговорили около двух часов в узком кругу, после чего еще некоторое время вели переговоры за ужином с участием министров своих правительств. Пресс-конференция Путина и Эрдогана продолжалась менее четверти часа и состояла лишь из их собственных заявлений — вопросов журналистам задать так и не дали.