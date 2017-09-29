Путин заявил на Совбезе РФ о давлении на российские СМИ за рубежом

Президент Владимир Путин заявил в пятницу на заседании Совета безопасности России, что российские СМИ, работающие за рубежом, сталкиваются с растущим и неприемлемым давлением. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Отмечалась неприемлемость таких действий в отношении наших СМИ», - сказал Песков, общаясь с журналистами. Однако, как отмечает Reuters, при этом не назывались конкретные страны, в которых, по мнению Москвы, российские СМИ подвергаются давлению.

В свою очередь в пятницу из сообщений российских СМИ стало известно, что Роскомнадзор вынес телеканалу CNN International административное предупреждение за неправильное указание в эфире выходных данных.

По словам главы Роскомнадзора, на которые ссылается агентство «Интерфакс», в данном случае нарушение «банальное» и речь о прекращении вещания работы телеканала в России не идет. Российский чиновник также опроверг какой-либо политический след в этом решении.

Ранее представитель МИДа РФ Мария Захарова обвинила американские власти в давлении на российские англоязычные СМИ, такие, как RT и Sputnik, и назвала это «очевидным нарушением международных обязательств» в сфере свободы слова и работы прессы.