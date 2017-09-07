Путин считает, что Тиллерсон в «плохой компании»

Российский президент Владимир Путин выступил с едким комментарием в адрес госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заметив, что тот «попал в плохую компанию» после того, как получил государственную награду за вклад в развитие российско-американских отношений.

Обращаясь к гражданину США на пленарном заседании в рамках экономического форума во Владивостоке, Путин сказал: «Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает».

«Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», – добавил Путин под одобрительные возгласы аудитории.

В 2013 году Путин присудил Тиллерсону, возглавлявшему тогда нефтяной гигант Exxon Mobil, Орден Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества между странами в энергетическом секторе.

Путин добавил, что, несмотря на сложности в дипломатических отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями, в том числе и с ExxonMobil, продолжаются.