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Президент Путин прибыл в Иран

Владимир Путин и Хасан Роухани во время совместной пресс-конференции в Кремле. Москва, Россия, 28 марта 2017 года.

У российского лидера запланированы трехсторонние переговоры с президентами Ирана и Азербайджана

Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом в Тегеран, где у него запланированы трехсторонние переговоры с руководителями Ирана и Азербайджана.

Согласно программе, в начале визита Путин встретится с иранским коллегой Хасаном Рухани, после чего состоятся переговоры делегаций двух стран в расширенном составе.

Вечером в среду Путин, Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут трехстороннюю встречу.

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