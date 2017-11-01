Президент Путин прибыл в Иран

Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом в Тегеран, где у него запланированы трехсторонние переговоры с руководителями Ирана и Азербайджана.

Согласно программе, в начале визита Путин встретится с иранским коллегой Хасаном Рухани, после чего состоятся переговоры делегаций двух стран в расширенном составе.

Вечером в среду Путин, Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут трехстороннюю встречу.