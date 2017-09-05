Путин: новые санкции против КНДР будут контрпродуктивными

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что ужесточение санкций против Северной Кореи в связи с ее ядерной и ракетной программой будет контрпродуктивным, а угрозы военных действий могут привести к «планетарной катастрофе».

Выступая после саммита БРИКС в Китае, Путин подверг критике работу американской дипломатии в кризисной ситуации и вновь призвал к переговорам.

По его словам, Пхеньян не прекратит ракетные испытания, пока не почувствует себя в безопасности.

«Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи, мы считаем, что они носят провокационный характер», – сказал Путин.

«[Но] в этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведет, это все может привести к глобальной планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв. Никакого другого пути, кроме мирного, дипломатического способа решения северокорейской ядерной проблемы не существует», – добавил он.

Заявление Путина прозвучало через два дня после того, как Северная Корея провела шестое, самое мощное ядерное испытание.