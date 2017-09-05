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Путин: новые санкции против КНДР будут контрпродуктивными

Владимир Путин

Президент России заявил, что северокорейскую проблему можно решить только мирным путем

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что ужесточение санкций против Северной Кореи в связи с ее ядерной и ракетной программой будет контрпродуктивным, а угрозы военных действий могут привести к «планетарной катастрофе».

Выступая после саммита БРИКС в Китае, Путин подверг критике работу американской дипломатии в кризисной ситуации и вновь призвал к переговорам.

По его словам, Пхеньян не прекратит ракетные испытания, пока не почувствует себя в безопасности.

«Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи, мы считаем, что они носят провокационный характер», – сказал Путин.

«[Но] в этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведет, это все может привести к глобальной планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв. Никакого другого пути, кроме мирного, дипломатического способа решения северокорейской ядерной проблемы не существует», – добавил он.

Заявление Путина прозвучало через два дня после того, как Северная Корея провела шестое, самое мощное ядерное испытание.

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