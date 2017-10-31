Экс-лидера Каталонии вызвали в Верховный суд Испании

Верховный суд Испании во вторник вызвал для дачи показаний экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона и 13 бывших высокопоставленных представителей автономии. Как пишет испанская пресса, им в сопровождении адвокатов предстоит явиться на заседания 2 и 3 ноября.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, Пучдемон согласился с решением центральных властей провести внеочередные выборы в сепаратистском регионе, однако заявил, что это отнюдь не означает, что борьба за независимость Каталонии прекратиться, сообщает агентство Reuters.

Прокуроры в Мадриде обвиняют отстраненных от власти Пучдемона и депутатов в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Соответствующий иск был подан в понедельник генеральным прокурором Испании Хосе Мануэлем Маслом.

Согласно законодательству Испании, за мятеж против правительства страны обвиняемым может грозить до 30 лет тюрьмы.

Пучдемон также заявил во вторник, что не собирается просить официальный Брюссель о предоставлении ему политического убежища. Однако, по его словам, он прибыл в бельгийскую столицу для того, чтобы «действовать в условиях большей свободы и безопасности».

Как заявил журналистам бывший президент Каталонии, он не вернется в Испанию, пока не получит гарантий «справедливого судебного разбирательства».

27 октября каталонский парламент принял резолюцию о независимости региона. Буквально через час после этого Мадрид ввел в действие 155-ю статью Конституции, которая позволяет установить в регионе прямое управление, распустить парламент и снять с должности главу автономии.

В воскресенье на улицах Барселоны прошел марш противников отделения Каталонии от Испании. По разным оценкам, в нем приняли участие от нескольких сотен тысяч до одного миллиона человек.