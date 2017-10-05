Туристической индустрии Пуэрто-Рико нанесен колоссальный ущерб

Сейчас первоочередная задача властей Пуэрто-Рико помочь всем, кто вследствие разрушительного урагана «Мария» остался без жилья, света, воды и продуктов. Наводить внешний порядок и восстанавливать туристический лоск острова начнут не скоро. А ведь это одна из основных доходных статей Пуэрто-Рико.

В Сан-Хуане сейчас солнечно и жарко, океан теплый и кристально чистый. Вот только радоваться такой погоде некому. Туристов нет. И когда они вернутся, не берутся загадывать ни власти, ни эксперты туриндустрии. Песчаные пляжи с пальмами, прозрачная голубая вода и палящее солнце – ради них в Пуэрто-Рико каждый год приезжают миллионы туристов. И в эти дни октября парковки у пляжей обычно заполнены машинами, а на песке нежатся отдыхающие с материковых штатов. Но только не в этом году. Паркинги завалены поваленными деревьями, пляжи пусты. Редкие загорающие и купающиеся – местные жители. Те, кто не занят на ликвидации последствий ураганов «Ирма» и «Мария».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америка» Роман Мамонов встретился с несколькими представителями местной туриндустрии. Груда мусора – это все, что осталось от семейного ресторана Тамары Мартинес. Ураган разметал все в щепки, уцелела только кухня. Причем, бизнес открылся совсем недавно, и где взять деньги на восстановление, женщина не знает. «Мы как раз собирались отметить первую годовщину открытия ресторана в октябре. И мы потеряли примерно 70 тысяч, потраченных на строительство и оборудование, - рассказала женщина.

Впрочем, даже если отстроить ресторан заново получится быстро, непонятно, как окупать инвестиции и возвращать долги. По четырехмиллиардной туристической индустрии Пуэрто-Рико нанесен удар. Все туристы, которым не удалось выбраться с острова до урагана «Мария», эвакуировались в последние дни, когда вновь открылось авиа- и морское сообщение. Новых туристов нет. Люди испуганы новостями о разрушенной инфраструктуре, отсутствии света, воды и прочих курортных прелестей. Это значит, что многим из полумиллиона жителей острова, занятых в сфере туризма, придется сидеть без работы и без денег. Бывший губернатор Пуэрто-Рико Анибал Асеведо Вила сказал корреспонденту «Голоса Америки» Роману Мамонову: «Почти все отели закрыты. За исключением некоторых гостиниц в столичном регионе, которые приняли людей из наиболее пострадавших районов. Но я знаю, что многие крупные отели закрыты и смогут открыться в лучшем случае в декабре. Люди, у которых были забронированы туры в декабре, январе или феврале, отменяют поездки, потому что никто не знает, восстановимся ли мы».

Рафаэлю Оллеру, владельцу небольшого отеля «Casa Blanca», одного из немногих открытых сейчас в старом Сан-Хуане, удалось продолжить работу. Рафаэль рассказывает, как непросто было продержаться первые дни после урагана. И признает, что следующие месяцы будут непростыми для бизнеса. «Мы не закрывались, но были очень близки к тому, чтобы закрыться, когда у нас сломался генератор и не было воды, работники не могли добраться на работу, у меня заканчивалось топливо. Но на следующий день мы проснулись и решили не сдаваться. Сейчас нам сложно планировать загрузку отеля и работать с бронированиями. У нас сайт работает с перебоями. Но иногда приходят брони. И мы стараемся принять всех гостей.»

Работникам отеля приходится убеждать потенциальных клиентов, которые пишут тревожные электронные письма с вопросом, работает ли гостиница, что все хорошо и не стоит отменять запланированные поездки. Но одним обещанием горячей воды, света и кондиционирования туристов не вернешь. Им нужны рестораны, магазины сувениров, работающие в полную силу транспорт и сотовая связь. А на их восстановление властям потребуются месяцы.