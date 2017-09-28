Президент Трамп снял ограничения на поставки грузов в Пуэрто-Рико

США временно сняли ограничения на поставку грузов с континентальной части страны в Пуэрто-Рико на фоне недавнего урагана, сообщил в четверг утром Белый дом.

По просьбе губернатора Пуэрт-Рико Рикардо Росельо президент Трамп «санкционировал временный отказ от соблюдения Закона Джонса для Пуэрто-Рико. Решение вступает в силу немедленно», сообщила в «Твиттере» пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

В среду вечером Росельо попросил Белый дом временно снять ограничение, о чем сообщил в «Твиттере». С таким же призывом выступили несколько законодателей в США, в том числе сенатор от штата Флорида Марко Рубио, посетивший Пуэрто-Рико в понедельник.

Закон Джонса позволяет перевозить грузы между побережьями США только кораблям под американским флагом, даже если быстрее будет доступен другой корабль. По словам критиков, это тормозит усилия по восстановлению Пуэрто-Рико, куда нужно как можно скорее доставить помощь.

Однако во вторник Министерство внутренней безопасности заявило, что временное снятие ограничений не поможет Пуэрто-Рико, поскольку из-за повреждений в портах корабли не смогут пришвартоваться.

Ураган «Мария» так сильн повредил систему электроснабжения на острове, что на полное восстановление может уйти несколько месяцев, что сказывается также на доступе к медицинским услугам и водоснабжению. К тому же миллионы людей вынуждены жить в тропической жаре без кондиционеров.