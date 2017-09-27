Трамп: власти США ведут большую работу по оказанию помощи карибским островам после урагана

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации выступают в защиту действий правительства в ответ на катастрофический ущерб, нанесенный мощными ураганами американским территориям в Карибском море.

Во вторник, спустя почти неделю после того, как сильный тропический циклон обрушился на Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, Трамп заявил журналистам: «Обе территории разрушены, абсолютно разрушены ураганом «Мария», и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь серьезно пострадавшим людям в обоих местах».

Президент заявил, что его администрация и американские военные прилагают «огромные усилия», чтобы помочь жертвам шторма, и жители американских территорий «знают, как упорно мы работаем и какую замечательную работу мы выполняем». При этом он напрямую не упомянул о появившихся жалобах на медлительность правительства при оказании помощи жертвам шторма на территориях США по сравнению с полномасштабными усилиями, предпринятыми ранее в этом месяце, когда ураганы вызвали хаос в Техасе и Флориде.

Трамп объявил, что посетит Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова в следующий вторник.

На островах работают тысячи сотрудников федерального правительства, заявила исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк.

«Вместе с нашими партнерами мы ведем круглосуточные операции, ведем активные поисково-спасательные операции», – заявила она журналистам после встречи с Трампом.

Дьюк добавила, что федеральное правительство доставляет «на острова товары широкого потребления, продовольствие и воду, восстанавливает подачу электроэнергии в больницы, порты, аэропорты и на другие объекты критической инфраструктуры».

Белый дом сообщил, что во вторник Трамп четко дал понять высокопоставленным чиновникам, «что нет такой вещи, как чрезмерная реакция, и он рассчитывает на то, что все элементы федерального правительства составят план долгосрочной поддержки губернаторов Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов».

По заявлениям официальных лиц, по состоянию на вторник лишь 11 из 69 больниц в Пуэрто-Рико имели топливо для аварийных генераторов. Энергосистема острова с населением 3,4 миллиона человек была настолько разрушена ураганом «Мария», что, по оценкам властей, на восстановление надежной подачи электроэнергии может уйти больше чем несколько месяцев.

«Люди умирают», – заявила мэр столицы Пуэрто-Рико города Сан-Хуан Кармен Юлин Круз. По ее словам, два человека, которые нуждались в системах жизнеобеспечения, скончались в понедельник из-за недостатка дизельного топлива для больничных генераторов.

«Боюсь, что если восстановительные работы не будут проводиться достаточно быстро, в ближайшие дни мы будем говорить совсем о других историях», – заявил республиканский сенатор из Флориды Марко Рубио.

Федеральные власти сообщили, что в ближайшие дни в Пуэрто-Рико прибудут тысячи солдат Армии США. К острову направлены 16 кораблей ВМС США и Береговой охраны, среди них корабль-госпиталь «Комфорт».

«Процесс восстановления будет очень-очень трудным. Мы пройдем через это и пройдем через это вместе», – заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Белый дом сообщил, что увеличивает финансирование Пуэрто-Рико, охваченного экономическим кризисом, и Американских Виргинских островов для возмещения расходов на необходимые экстренные работы в течение 180 дней.

«У нас есть деньги. Но становится ли их меньше? Конечно», – заявил глава Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.

Управление работает с министерством внутренней безопасности и Конгрессом, чтобы предусмотреть возможные проблемы, сказал Лонг.

«Давайте подготовимся к этому и обеспечим денежные потоки», – пояснил он.

Лонг и Дьюк побеседовали с журналистами у Белого дома после встречи с президентом, посвященной оказанию помощи и восстановительным работам в связи с ущербом, нанесенным ураганом.

Мэр Круз признала, что Пуэрто-Рико давно сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, но в то же время отметила: «Нельзя ставить долги выше людей, нужно ставить людей выше долгов».