Пуэрто-Рико после «Марии»

Ураган «Мария» почти полностью уничтожил остров Пуэрто-Рико. По предварительным данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 10 человек. Экономический ущерб от урагана на данный момент оценивается в 30 миллиардов долларов.

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