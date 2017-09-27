Пуэрто-Рико после «Марии»

Ураган «Мария» почти полностью уничтожил остров Пуэрто-Рико. По предварительным данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 10 человек. Экономический ущерб от урагана на данный момент оценивается в 30 миллиардов долларов.
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По сообщениям СМИ, по острову прокатилась волна мародерства, многие жители не имеют доступа к воде и продуктам питания.
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Из-за урагана остров остался без света, жилые районы превратились в руины, полностью уничтожены сельхозугодия.
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Из-за опасности прорыва местной дамбы 70 тысяч человек были эвакуированы.
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У экспертов нет сомнений в том, что без посторонней помощи страна может не оправиться от разрушительного урагана.
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Очевидцы сравнивают последствия урагана в Пуэрто-Рико с атомным взрывом.
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