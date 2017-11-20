Участники марша в Вашингтоне призвали увеличить помощь Пуэрто-Рико

В Вашингтоне в воскресенье состоялся многотысячный марш, участники которого прошли по Национальной аллее к Капитолию, требуя увеличить объем помощи Пуэрто-Рико для ликвидации последствий мощного урагана.

Через два месяца после того, как на остров обрушился ураган «Мария», около половины населения Пуэрто-Рико, составляющего 3,4 миллиона человек, до сих пор лишены электричества. У многих других нет водопроводной воды.

«Мужчины и женщины Пуэрто-Рико страдают. Нам нужно помочь нашим соотечественникам-американцам. Нужно сделать Пуэрто-Рико снова великим», – заявил один демонстрант.

Другие участники акции говорили, что Белый дом Трампа проявляет безразличие, поскольку Пуэрто-Рико является не штатом, а американской территорией, и не является частью континентальных США, как пострадавшие от урагана Техас и Флорида.

Многие демонстранты требовали, чтобы Белый дом отменил принятый в 1920 году Закон Джонса, в соответствии с которым только суда, ходящие под американским флагом, а не иностранные корабли, могут перевозить товары из одного американского порта в другой.

Требование было отменено для доставки грузов для оказания помощи Пуэрто-Рико, но критики утверждают, что крайне необходимые поставки можно было бы делать в то время, пока это правило отменялось.

Некоторые демонстранты также призывали Вашингтон простить долг Пуэрто-Рико, составляющий 73 миллиарда долларов. Нечто подобное предлагал президент Трамп.

На прошлой неделе Белый дом попросил Конгресс выделить еще 44 миллиарда долларов на ликвидацию последствий урагана для Пуэрто-Рико, Флориды и Техаса. Некоторые критики назвали запрос Трамп мизерным.