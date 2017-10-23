Последствия урагана «Мария»

Через несколько недель после того, как ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико, проливные дожди и наводнения не только препятствуют восстановительным работам, но и угрожают островитянам новыми бедами. Медики предупреждают, что отсутствие чистой воды может привести к вспышкам бактериальных заболеваний.

Специалисты на борту корабля ВМФ США «Comfort» хорошо знакомы с угрозой, которую несут природные катастрофы. «Наши эпидемиологи всегда предупреждают о возможной вспышке заболеваний, связанных с отсутствием чистой воды, – говорит директор хирургической службы корабля капитан-лейтенант Ховард Прайэр. – Это происходит через две-три недели после катастрофы, когда инфраструктура разрушена и отдел общественного здравоохранения неработоспособен».

Местные врачи еще не сталкивались с проблемами такого масштаба. Доктор Самьюел Сантос, главный врач скорой помощи местной больницы, рассказывает: «Меня беспокоит возможность эпидемий. У огромного количества людей все еще нет питьевой воды. В центральной части острова люди пользуются водой из рек, моются в реке, и сценарий прост: если я купаюсь в реке вверх по течению, а ниже по течению вы пьете эту воду, то вы подвергаете себя риску возникновения многочисленных заболеваний».

Особое беспокойство вызывают такие заразные бактериальные инфекции, как лептоспироз и конъюнктивит, а также болезни, связанные с загрязненной водой: холера, тиф или дизентерия.

Самьюел Сантос говорит о том, насколько важно информировать население о необходимых мерах предосторожности. Это простые вещи: мойте руки, не пейте речную воду, и даже если у вас есть вода из городского водопровода, нужно ее кипятить. Такие элементарные вещи. И да, не ходите босиком».

Пока ясно одно: местные и федеральные власти должны ускорить работу по обеспечению чистой водой жителей отдаленных районов, а в городах – расчищать завалы мусора и обломков, в которых прячутся крысы и другие животные-разносчики опасных заболеваний.

«Это будет еще продолжаться несколько месяцев, – отметил Сантос, – и мы, как страна, как остров, должны быть к этому готовы. Не расслабляться, а работать для пуэрториканцев и их здоровья».