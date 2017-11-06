В Лос-Анджелесе противники Трампа и его сторонники вышли на марш

Этот год для Калифорнии выдался весьма протестным. Акции против избранного в ноябре 2016 года президента проходили практические каждые выходные. Вначале на улицы выходили десятки тысяч демонстрантов, потом тысячи; в минувшие выходные на очередной митинг в Лос-Анджелесе вышли сотни противников Трампа и несколько десятков его сторонников.

Марш против Дональда Трампа в Лос-Анджелесе обернулся для полиции настоящей головной болью. К противникам президента решили присоединиться его сторонники. Дабы избежать столкновений и конфликтов, стражи порядка развели демонстрантов на параллельные улицы, чтобы протестующие не пересеклись.

Бени Морхарас – мексиканец, но он против DACA – Программы отложенного действия для прибывших в США детей, и он за стену со своей исторической родиной. «Мои родители приехали сюда легально и всегда учили нас работать и делать все по закону в знак уважения Америке за то, что она дает людям много возможностей», – говорит он.

Сторонники Трампа собрались по одну сторону улицы, противники – по другую. И словно меж двух огней – полиция Лос-Анджелеса. Если противники президента Трампа пришли сюда на законных основаниях: они брали разрешение на этот марш, то «трамповцы» оказались для полиции сюрпризом.

Представители пропрезидентского движения бросались обвинениями в своих противников, те, в свою очередь, обвиняли оппонентов в связях с русскими, расизме и национализме.

Один из демонстрантов Руби Агула говорит: «быть американцем не значит, что страна для определенных лиц; это страна для всех кто тут живет, а не для какой-то определенной расы, не только для белых».

В итоге, один участник протеста был арестован. Меген Агулар, офицер полиции Лос-Анджелеса, объяснил, что арестованный призывал к насилию. Он находился между двумя группами, но он пришел со стороны тех, кто проводил санкционированный митинг.

Когда противники Трампа отправились маршировать, сторонники президента стали уговаривать полицию дать им возможность тоже пройти маршем. Полиция согласилась и, стянув дополнительный силы, водила две разные группы людей по центру города. Главное было, чтоб «протрамповцы» не пересеклись с «антитрамповцами». В итоге, отмаршировав стороны разошлись, но пообещали, что на этом протесты не закончатся. Обе стороны ждут новых президентских указов, одни – чтобы их оспаривать, другие – чтобы поддержать.