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Ринс Прибус дал показания спецпрокурору

Архив. Ринс Прибус (стоит)

Бывший глава аппарата Белого дома «был счастлив ответить на все вопросы»

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий обстоятельства вмешательства России в американские выборы, задал вопросы бывшему главе аппарата Белого дома Ринсу Прибусу.

Адвокат Прибуса – Уильям Барк – сообщил, что Прибус «добровольно» пошел на сотрудничество и «был счастлив ответить на все вопросы».

Следователи Мюллера ранее беседовали с рядом сотрудников Белого дома и другими должностными лицами, чтобы установить – имели ли место контакты между избирательной кампанией Дональда Трампа и Россией. Кроме того, исследуется вопрос: имеются ли в действиях Трампа признаки оказания препятствий осуществлению правосудия?

Во время избирательной кампании Ринс Прибус занимал пост главы Национального комитета Республиканской партии. После вступления Трампа в должность, в январе он возглавил аппарат Белого дома. В июле Прибус ушел в отставку после ряда неудач с законодательными проектами президента.

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