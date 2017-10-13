Ринс Прибус дал показания спецпрокурору

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий обстоятельства вмешательства России в американские выборы, задал вопросы бывшему главе аппарата Белого дома Ринсу Прибусу.

Адвокат Прибуса – Уильям Барк – сообщил, что Прибус «добровольно» пошел на сотрудничество и «был счастлив ответить на все вопросы».

Следователи Мюллера ранее беседовали с рядом сотрудников Белого дома и другими должностными лицами, чтобы установить – имели ли место контакты между избирательной кампанией Дональда Трампа и Россией. Кроме того, исследуется вопрос: имеются ли в действиях Трампа признаки оказания препятствий осуществлению правосудия?

Во время избирательной кампании Ринс Прибус занимал пост главы Национального комитета Республиканской партии. После вступления Трампа в должность, в январе он возглавил аппарат Белого дома. В июле Прибус ушел в отставку после ряда неудач с законодательными проектами президента.