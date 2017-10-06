В России по-разному готовятся встретить день рождения Путина

МОСКВА – Полиция Санкт-Петербурга в случае проведения 7 октября протестных акций сторонниками Алексея Навального собирается действовать также жестко, как и раньше, говорится в заявлении городского МВД, которое обнародовало накануне агентство Интерфакс.

«Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом», – указывается в заявлении.

7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет. К этой дате Алексей Навальный, который сейчас находится в заключении, и планировал приурочить протестные акции.

Ранее власти Санкт-Петербурга отклонили более десяти уведомлений о проведении встречи Навального с гражданами, сообщает движение «За права человека» в своем пресс-релизе. Московская мэрия под разными предлогами пять раз отказывала в согласовании мероприятия, запланированного на 7 октября.

Вице-губернатор города на Неве Александр Серов недвусмысленно заявил, что власти «не собирались ни предлагать, ни предоставлять Навальному какое-либо место под митинг», а все разговоры о том, что оппозиционеру якобы разрешат провести публичное мероприятие, чиновник назвал слухами.

демонстративный отказ городских властей согласовывать публичные мероприятия 7 октября в Санкт-Петербурге является провокацией и прямым нарушением закона

«Скажу вам категоричнее: мы и в будущем не собираемся этого делать», – цитируют его СМИ.

Кремль устами пресс-секретаря президента Путина также предупредил организаторов несогласованных с властями акций об ответственности.

Напомним, прошедшие 26 марта и 12 июня несанкционированные акции протеста против коррупции сопровождались массовыми задержаниями, особенно в Санкт-Петербурге. Несколько человек, обвиненных в нападении на сотрудников полиции, приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Комиссар Совета Европы по правам человека в своем меморандуме по этому поводу заметил, что налицо массовое нарушение положений Европейской Конвенции. По его словам, «нужно избегать задержаний и привлечения к уголовной ответственности в связи с мирными собраниями».

«Мы заявляем о том, что демонстративный отказ городских властей согласовывать публичные мероприятия 7 октября в Санкт-Петербурге является провокацией и прямым нарушением закона, посягательством на конституционное право граждан собираться мирно и без оружия, выражать свое мнение», – говорится в обращении правозащитников, подписанном главой Московской Хельсинской группы (МХГ) Людмилой Алексеевой, членом МХГ Валерием Борщевым и исполнительным директором движения «За права человека» Львом Пономаревым.

это создает не лучшую атмосферу для проведения президентской кампании. Это плохой политический моральный климат

Недавно избранный глава муниципального округа Тверской Яков Якубович, баллотировавшийся от партии «Яблоко», в связи с отказом Алексею Навальному в проведении акции в Москве обратился к властям с призывом не нарушать права граждан на свободу собраний.

«Соблюдайте Конституцию!», – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте муниципального округа.

Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ профессор, член СПЧ Илья Шаблинский считает, что власти Москвы, Сакт-Петербурга, равно как и других городов, не имеют права не согласовывать проведение публичных акций.

«Они могут предлагать другое место для них, но отказывать в принципе в проведении мероприятия не имеют права с учетом закона о митингах и демонстрациях, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». –

Это политическое решение, нежелание допустить проявление хотя бы какой-то общественной активности, не согласованной с центральной властью».

Профессор думает, что если люди все-таки выйдут на улицу, то их «будут арестовывать и бить».

обещание репрессий в связи с тем, что граждане захотели просто собраться в одном месте и высказать свои мысли – это вопиющее беззаконие, которое, к сожалению, становится уже привычным

«Конечно, это создает не лучшую атмосферу для проведения президентской кампании. Это плохой политический моральный климат. И это прямое нарушение прав граждан, предусмотренных законом и конституцией Российской Федерации», – резюмировал Илья Шаблинский.

Член совета правозащитного центра «Мемориал», руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» Сергей Давидис в интервью Русской службе «Голоса Америки» сказал, что с правовой точки зрения действия российских властей абсолютно незаконны.

«В недавнем меморандуме Комиссара Совета Европы по правам человека о свободе собраний в Российской Федерации справедливо указывается на установившуюся в стране порочную практику, когда проведение собраний фактически оказывается невозможным из-за позиции властей, – напоминает он. – А обещание репрессий в связи с тем, что граждане захотели просто собраться в одном месте и высказать свои мысли – это вопиющее беззаконие, которое, к сожалению, становится уже привычным».

Впрочем, почему власти идут на это, вполне понятно, заметил правозащитник: «К воспрепятствованию избирательной кампании Алексея Навального и вообще публичным протестам добавляется еще фактор дня рождения Владимира Путина. Чиновники в этот день особенно не хотят массовых протестных акций».

Как представляется Сергею Давидису, власти сами создают повод для репрессий.