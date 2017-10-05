«Российское дело» не закрыто

Одна из редких пресс-конференций, посвященных «российскому делу», не содержала сенсационных заявлений и шокирующих выводов. Лидеры сенатского комитета по разведке Марк Уорнер и Ричард Берр говорили о том, что, несмотря на огромный объем проделанной работы, самому расследованию еще далеко до завершения. Закончить работу планируется в 2018 году. А пока идет расследование, сенаторы попросили всех не сбрасывать русских со счетов, потому что попытки вмешиваться в политические процессы США и других стран продолжаются.

Лидер демократов в комитете по разведке Сената Марк Уорнер сказал: «Российские “активные действия” не закончились в день выборов. Мы их наблюдали во Франции, Нидерландах, Германии. И нам нужно быть настороже. Нас обоих беспокоит то, что русские если не проникли, то как минимум попытались проникнуть в избирательные системы двадцати одного штата».

По-прежнему открытым остается вопрос о сговоре между российским правительством и штабом Трампа. Только на этот месяц запланировано 25 интервью по этому вопросу. К этому моменту, по словам сенатора Берра, удалось изучить несколько эпизодов, в частности, встречи членов штаба Трампа с российским послом Кисляком в отеле «Мэйфлауер» в апреле 2016 года. Что касается вопроса препятствия правосудию, возникшего после увольнения Трампом директора ФБР Коми, то его комитет считает закрытым. Теперь им должны заниматься прокуроры, считают сенаторы.

Особое внимание на пресс-конференции было уделено роли социальных сетей в кампании Кремля по вмешательству в американские выборы. Марк Уорнер, который ранее критиковал Твиттере и Фейсбуке за то, что они не до конца понимали серьезность угрозы, на этот раз смягчился.

Марк Уорнер, лидер демократов в комитете по разведке Сената, сказал: «Мы видим более чем семисотпроцентный рост использования политической рекламы в сети в период между 2012 и 2016 годами. В следующем избирательном цикле ее может стать больше в два, три раза. Сначала я был обеспокоен тем, что некоторые из этих интернет-компаний не восприняли угрозу достаточно серьезно. Но мне кажется, что сейчас они ее осознают».

Касательно «досье Стила», компромата на Трампа, который попал в прессу в декабре прошлого года, сенаторы отметили, что они буквально «уперлись в стену». Его автор Кристофер Стил, бывший британский шпион, который якобы работал по заказу Кремля, проигнорировал все приглашения для дачи показаний в Сенате. Дональд Трамп сегодня в Твиттере прокомментировал заявления законодателей так: «Почему бы комитету по разведке Сената не обратить внимание на лживые телеканалы, чтобы разобраться, почему у нас столько «фейковых» новостей!»

Кстати, именно «фейковые СМИ» опубликовали то самое «досье Стила». Напомним, оно попало в распоряжение нескольких американских изданий в конце прошлого года, но опубликовывать его журналисты не спешили, потому что не удавалось подтвердить достоверность содержащейся там информации. Не удается это сделать и по сей день.

Возможно, здесь больше повезет спецпрокурору Мюллеру. Источники агентства Рейтер сообщают, что он также начал активно изучать компромат на Трампа. Ранее работой над «досье Стила» занималось ФБР.