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Большие надежды: есть ли будущее у музея скульптур американских президентов

Большие надежды: есть ли будущее у музея скульптур американских президентов
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Одно большое поле и 43 американских президента. Говард Хэнкинс из штата Вирджиния приютил у себя на ферме огромные скульптуры политиков. Как они у него оказались и для чего нужны – узнавала Карина Бафраджян

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