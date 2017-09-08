Президенты просят о пожертвованиях

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4020993.html
Пять эск-президентов США записали видеообращение, в котором призвали американцев делать пожертвования на нужды пострадавших от урагана Харви
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