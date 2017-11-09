Эксперты призывают Запад ответить на информационные атаки Москвы

В четверг несколько десятков европейских и американских экспертов по вопросам безопасности, а также члены парламентов 21 страны, подписали Пражскую Декларацию – документ, который призывает западных лидеров, в первую очередь руководство Евросоюза, «перестать пытаться избежать упоминания России как основного источника враждебной дезинформации».

В документе, подписанном, среди прочих, заместителем председателя Европейского парламента Павлом Теличкой из Чехии, инициатором кампании за принятие «Законов Магнитского» Биллом Браудером и бывшим президентом Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джеффри Гедмином, говорится, что европейские структуры, в частности, офис Верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини, занимаются «умиротворением» России и пытаются вести с ней дела по-прежнему, несмотря на информационную атаку с ее стороны.

«В то время, как Соединенные Штаты расследуют явно враждебное вторжение в святая святых демократии – вмешательство в процесс выборов – такое расследование не началось нигде в Европе. Это остается фактом, хотя были явные случаи вопиющего российского вмешательства в голландский, британский и итальянский референдумы, выборы во Франции и, совсем недавно, германские выборы и каталонский референдум. Во всех этих случаях вмешательство было направлено на ослабление Запада, ослабление демократической системы, создание большего хаоса и углубления разногласий в наших обществах. В то время как ЕС и НАТО являются первоочередными целями, их защитные действия остаются довольно ограниченными. Это ясно показывает, что значительная часть западного политического истеблишмента по-прежнему не признает тот вид угрозы, с которым мы сталкиваемся», – отмечается в Пражской декларации.

Подписавшие декларацию предлагают правительствам западных стран и межгосударственным объединениям, таким, как ЕС и НАТО, предпринять семь шагов для более эффективного противостояния российской информационной угрозе.

Прежде всего, они предлагают им осознать уровень этой угрозы и быть готовыми ответить жестко: «Если Москва не перестанет (оказывать враждебное влияние на внутренние дела западных стран), следует ввести дополнительные санкции против семей и окружения российских лидеров для оказания давления на них с целью прекращения таких действий».

Также авторы документа призывают расследовать и вскрывать такое влияние на национальном уровне, в частности, формировать комиссии по расследованию в парламентах стран «для сбора и расследования свидетельств влияния Москвы и ее дипломатической активности».

Еще одним необходимым действием названо изучение при помощи опросов общественного мнения, насколько Россия преуспела в своем информационном воздействии на разные секторы западного общества.

Важным практическим шагом в противостоянии российской информационной войне авторы Пражской декларации называют усиление Оперативной рабочей группы Европейской внешнеполитической службы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), которая была создана два года назад для этой цели, но, по мнению экспертов, не получает значительного финансирования и слишком малочисленна. В декларации сказано, что требуется выделить, как минимум, миллион евро на специализированные исследования этой группы, и сделать ее не временной, а постоянной.

Страны, озабоченные российским вмешательством, должны сформировать рабочие группы для выработки единой реакции; понимание проблемы должно выйти за пределы круга специалистов и подняться на политический уровень; российские власти должны услышать ясное требование западных лидеров прекратить информационные атаки – эти шаги завершают список действий, которые, как считают подписавшие Пражскую декларацию, могут помочь Западу противостоять влиянию России.

Якуб Янда: Россию нельзя умиротворять и вести с ней дела, как обычно

Инициатором подписания Пражской декларации выступил Якуб Янда – главный редактор издания «Kremlin Watch», выпускаемого независимым аналитическим центром «European Values», находящимся в Праге.

В интервью Русской службе «Голоса Америки» Якуб Янда говорит, что к сбору подписей под планом жестких действий против российского информационного вмешательства его подтолкнула политика, проводимая Федерикой Могерини: «Она явно придерживается линии умиротворения России, продолжая иметь с ней дело, как будто ничего не происходит. Это странно, потому что Могерини должна проводить в жизнь решения Европейского Совета и Совета министров иностранных дел, а в 2015 году все лидеры стран Евросоюза приняли решение о борьбе с российской дезинформацией и прямо поручили европейским структурам это делать».

«Спустя два года после этого поручения команда, которая должна делать главную работу в этой борьбе - East StratCom Task Force – состоит всего из 14 человек, из которых именно над раскрытием российской кампании по дезинформации вообще работают только трое. Я бы назвал это полным провалом выполнения того поручения, которое Могерини дали премьеры европейских стран», – заявляет Якуб Янда.

По мнению главреда «Kremlin Watch», глава Европейской внешнеполитической службы пытается не слишком раздражать Москву, потому что хочет оставить после себя решенными некоторые кризисы, для чего ей нужна помощь России: «Например, по моей информации, она хочет сделать своим политическим наследием восстановление Сирии после окончания там войны, и для этого, как я слышал, она хочет воспользоваться помощью России. И поэтому она выбрала мягкий стиль с Россией, несмотря на всю угрозу, которая содержится в российской информационной кампании для европейских стран. Еще один пример – после итальянского конституционного референдума в прошлом году, где также были серьезные случаи российского информационного вмешательства, позиция Могерини в отношении России вообще не поменялась, а ведь она – итальянский политик».

Якуб Янда делится наблюдением, что «при очевидных действиях многих европейских компаний, которые хотят продолжения бизнеса с Россией, как будто никаких ее враждебных шагов и аннексии Крыма нет, есть группа из примерно 12 государств Евросоюза, которые очень этими шагами озабочены, и они уже вырабатывают меры противодействия в национальном масштабе, а также делают и международную работу в этой области».

«На самом деле я настроен довольно оптимистично по поводу достижения нашей цели, потому что такая группа стран есть. В частности, один из примеров того, как это работает – это внутреннее расследование, которое поручил провести президент Франции Эммануэль Макрон по поводу российского вмешательства во французские выборы, и это расследование выполняют французские структуры безопасности, то есть, серьезное отношение к угрозе налицо», – подытоживает Якуб Янда.

Джеффри Гедмин: для реализации предложенных шагов нужно достаточно много времени

По мнению эксперта вашингтонского Атлантического совета и экс-президента Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джеффри Гедмина (Jeffrey Gedmin), появление Пражской декларации не свидетельствует о том, что европейские правительства готовы ответить на действия России.

«Пока можно уверенно говорить только о растущей озабоченности, и о том, что все большее число наблюдателей приходят к выводу, что мы остаемся в этой своеобразной гонке информационных вооружений, и правительства (стран Запада), не делают того, чего должны в сложившейся ситуации», – заявил он Русской службе «Голоса Америки».

В последние месяцы, напомнил Джеффри Гедмин, подобные декларации выпустили несколько американских и европейских экспертных центров, но для реализации всех намеченных шагов потребуется «достаточно много времени».

«Действительно, и в США, и в Европе уже существует много «вдохновляющих» документов, детально описывающие конкретные шаги, которые должны предпринять власти западных государств, – пояснил Гедмин. – Но реализация таких планов просто невозможна в течение недель или даже месяцев. В лучшем случае, какие-то результаты мы увидим через год, или даже позднее».

К тому же, считает Джеффри Гедмин, европейские правительства куда больше озабочены решением внутренних проблем, и пока не готовы приступить к обсуждению стратегии противодействия России.

«Европа по-прежнему разделена и по-прежнему занята собственными проблемами, – отмечает Гедмин. – В Берлине, например, власти заняты формированием коалиционного правительства, и этот процесс идет очень непросто. Испанию волнует сепаратизм. Францию – предложенные новым кабинетом реформы. Лондон озабочен «Брекзитом» в первую очередь, «Брекзитом» во вторую и «Брекзитом» в третью. У каждой из столиц свои приоритеты, и борьба с влиянием Москвы пока не входит в число первоочередных задач».

Тем не менее, Джеффри Гедмин уверен, что документы, подобные Пражской декларации, могут сдвинуть эту ситуацию «с мертвой точки».

«Те из нас, кто считает действия России важной проблемой, кто считает, что Россия пытается расколоть Запад, должны ясно сформулировать проблему, писать о ней, заявлять о ее существовании, кричать об этом с каждой колокольни», – говорит он.