Россия увидела позитивные моменты в выступлении Трампа в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил агентству Associated Press, что увидел позитивные моменты в выступлении президента США Дональда Трампа в ООН, а именно, что США не будут навязывать свой образ жизни другим.

«[Трамп] заявил, что уважает суверенитет в международных делах, что США признают многообразие народов, культур, цивилизаций. Считаю, что это заявление можно приветствовать, чего мы не слышали от американских лидеров очень долгое время», – сказал Лавров, который дал интервью информационным агентствам сразу после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.



Лавров обвинил администрацию экс-президента Барака Обамы в разрушении отношений между Москвой и Вашингтоном.

В декабре США предприняли ряд шагов в отношении России и российских граждан, включая новые санкции и выдворение 35 российских дипломатов, чтобы наказать Москву за вмешательство в ход выборов в США.

Россия отвергает эти обвинения. Москва ответила введением ограничений на численность персонала дипломатической миссии США в России.

В своем выступлении в Генеральной Ассамблее ООН Трамп сказал: «Мы не стремимся к тому, чтобы навязать кому-либо наш образ жизни, но хотим, чтобы он сиял, как пример для всех».

«Сильные, суверенные государства позволяют самым разным странам с разными ценностями и разными культурами не только сосуществовать, но и работать бок о бок на основе взаимного уважения», – добавил он.

Лавров указал на эти заявления, признав в то же время, что отношения между Россией и США «сейчас очень сложные, они в очень низкой точке, это наследие администрации Обамы».

Он отметил, однако, что во время предвыборной кампании и сейчас Трамп говорит о том, что он хочет хороших отношений с Москвой.

«Когда я разговариваю с Рексом Тиллерсоном, я чувствую, что такова позиция администрации. Они не удовлетворены нынешним состоянием отношений. И мы не удовлетворены им», – сказал он.

Лавров сказал, что было бы «весьма полезно», если Трамп и Путин могли встретиться снова на саммите АТЭС в Дананге во Вьетнаме в ноябре, чтобы оценить прогресс в развитии двусторонних отношений.

«Уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, куда мы смогли продвинуться по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей, – отметил Лавров. – Диалог идет, он непростой, касается и двусторонних проблем, которые были проинвентаризированы нашими заместителями. Диалог касается и вопросов стратегической стабильности. Была встреча в Хельсинки, с обеих сторон были межведомственные делегации с участием военных, с участием представителей специальных служб. В этой области тоже есть проблемы, которые нужно решать».