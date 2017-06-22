Эксперты о визите Петра Порошенко в Вашингтон

За 72 часа в Вашингтоне президент Украины успел сделать немало: он встретился с министром энергетики США Риком Перри, министром обороны Джеймсом Мэттисом, спикером Палаты представителей Полом Райаном и лидером меньшинства Нэнси Пелоси. В Белом доме Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом и президентом Дональдом Трампом.

"Для меня большая честь быть здесь с президентом Украины Порошенко. Это регион, которым мы очень много занимались и наблюдали, и все читали об этом. Мы очень-очень хорошо поговорили. Переговоры будут продолжаться в течении дня. Я думаю, что был достигнут большой прогресс. Это большая честь", - заявил президент США Дональд Трамп.

Украина, по словам Петра Порошенко, получила заверения от Белого дома в поддержке территориальной целостности и независимости, а также в поддержке в продолжении проведения реформ.

"Главный вывод, главный результат нашей поездки – Украина вместе с США. И если раньше мы говорили только о двухсторонней поддержке Украины в Конгрессе и Сенате, сегодня мы можем четко утверждать, что это касается и исполнительной власти Соединенных Штатов Америки", - сказал президент Украины.

Несмотря на оптимистические заявления украинского президента, эксперты в Киеве скептически относятся к результатам переговоров.

"Я не уверен, что украинская сторона приехала с какими-то новыми идеями или предложениями или способами привлечь США к урегулированию наших проблем, или даже новые аргументы относительно сохранения или усиления санкций против России. Содержательная часть встречи не отвечала всем надеждам украинской стороны или что она кардинально изменит повестку дня во взаимоотношениях между двумя странами", - прокомментировал визит Петра Порошенко ​эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко.

Визит Порошенко был скорее символическим, чем практическим, считает эксперт Атлантического Совета Марк Симаковски. Однако украинскому президенту удалось добиться успеха.

"Во-первых, Порошенко удалось встретиться с Трампом – это важное событие для любого зарубежного лидера. Во-вторых, он смог обсудить вопрос предоставления американской помощи Украине. В-третьих, он смог продемонстрировать, по крайней мере символически, что США остаются важным партнером Украины", - сказал эксперт.

Обсуждался и вопрос выполнения Минских договоренностей. Киев выступает за привлечение американских партнеров к урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Мы полностью открыты и приветствуем подобные шаги. Мы будем приветствовать представительное участие американской стороны в Минском процессе", - заявил Петр Порошенко.

Активно обсуждалось и военно-техническое сотрудничество между Вашингтоном и Киевом. С начала российской агрессии на востоке Украины, США уже предоставили нелетальной военной помощи на сотни миллионов долларов. В Киеве продолжают настаивать на необходимости предоставления Вашингтоном летальной военной помощи. В Национальном Пресс Клубе американский генерал в отставке Филип Бридлав представил свои рекомендации относительно этого.

"Я думаю, что подтверждение европейской и американской решимости предоставить оборонительные возможности Украине - это сильный сигнал. Заявление Запада о том, что мы собираемся это сделать, заставит, по крайней мере, тех, кто принимает решения по поводу Минских соглашений, пересмотреть своих позиции и принять во внимание приверженность Запада Украине", - сказал Филип Бридлав - бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Рекомендации уже переданы в Белый дом, где с ними должны ознакомиться и принять решение. В ближайшие месяцы, по словам Порошенко, Украину должен посетить ряд высокопоставленных американских чиновников. В Киеве надеются подписать ряд двухсторонних соглашений по сотрудничеству в оборонной и экономический сферах.