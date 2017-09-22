Петр Порошенко: президент Трамп поддерживает позицию Украины по миротворцам в Донбассе

КИЕВ – Для введения миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей необходимо согласие всех членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент Петр Порошенко 21 сентября в эксклюзивном интервью телеканалу Fox Business.

«Нам необходимо для этого согласие пяти постоянных членов Совета Безопасности, включая Россию. И мы напоминаем, что у России есть подпись под Будапештским меморандумом, когда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала – нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целостность», – сказал Петр Порошенко.

Это позиция Украины, и я счастлив, что это позиция США

Петр Порошенко отметил необходимость контроля по всему неконтролируемому участку украино-российской границы для того, чтобы предупредить перемещение российских военных, амуниции, вооружения.

«Я горжусь тем, что президент Трамп поддерживает именно эту позицию Украины, и мы можем совместно и хорошо координировать действия миротворцев, которые могут принести мир на украинскую землю. Это позиция Украины, и я счастлив, что это позиция США», – сказал Петр Порошенко.

Напомним, что на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера 21 сентября, собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН в урегулировании ситуации в Донбассе, в частности – перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.

Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели – восстановлению мира на Донбассе.

«Собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН», – сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко.

Позиция России неизменна

Вместе с тем, официальная Москва 22 сентября подтвердила свою позицию о том, что на данном этапе речь о размещении миротворцев ООН на украино-российской границе в Донбассе не идет, и все «это прописано в Минских договоренностях».

«Суть российского предложения, инициативы заключается в том, чтобы эта миссия ООН могла бы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в тех местах, где сотрудники миссии ОБСЕ выполняют свои функции. Главным образом они выполняют свои функции на линии разграничения», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о сотрудниках ОБСЕ и местах их пребывания, а отнюдь не о размещении миротворческой миссии ООН на границе.

Принципиальный сегодня вопрос – это не тот, о котором говорят в Киеве или Москве, а тот, который определяет участие и статус России в этом конфликте – признавать ли ее стороной конфликта или нет?

«Дело в том, что размещение каких-то миссий на границе – это все четко прописано в Минских договоренностях – это шло бы, собственно, вразрез с минскими договоренностями, а главное, что в любом случае любые модальности работы каких-то миссий подлежат, конечно же, согласованию между сторонами конфликта, а именно между Киевом и непризнанными республиками Донбасса», – отметил Дмитрий Песков.

Миротворческий компромисс

Российский политолог Андрей Окара считает, что по вопросу введения миротворческой миссии ООН на восток Украины заинтересованным сторонам необходимо искать компромиссное решение.

«По данному вопросу невозможно применить сценарий «или-или» – или план Украины, или план России. Более того, лично я сомневаюсь, что в ближайшее время вообще удастся договориться о любом формате. Принципиальный сегодня вопрос – это не тот, о котором говорят в Киеве или Москве, а тот, который определяет участие и статус России в этом конфликте – признавать ли ее стороной конфликта или нет?» – говорит Андрей Окара корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Андрей Окара считает, что Украине недостаточно на национальном законодательном уровне объявить Россию – страной-участницей противостояния в Донбассе.

«Вероятно, что в Верховной Раде удастся принять такой законопроект, но есть большое сомнение, что в ООН на уровне резолюций Объединенных Наций за Россией будет сформулирован такой статус», – отмечает Андрей Окара.

Для Украины ключевым является вопрос о размещении «голубых касок» на границе с Россией

Он считает, формирование миротворческой миссии и ее применение в Донбассе параллельно с выполнением Минских соглашений – это отдельный вопрос, который требует серьезного обсуждения.

«Будут ли миротворцы применяться вразрез Минским соглашениям, или в формате соглашений, также зависит от конструкции миссии, ее полномочий, а также от статуса России в этом конфликте», – утверждает Андрей Окара.

Миротворческая миссия и Минск-2

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что решение о применении миротворческой миссии ООН в Донбассе может быть реализованным только после обстоятельных переговоров со всеми основными игроками в Совете Безопасности ООН, в том числе, и с Россией.

«Поскольку страны – постоянные члены Совета Безопасности ООН имеют право вето, от них зависит продвижение вопроса о миротворческой миссии, о том, где им следует быть – на всей территории и на границе с Россией, или только на линии разграничения и для обеспечения безопасности работников ОБСЕ. Для Украины ключевым является вопрос о размещении «голубых касок» на границе с Россией», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

настоящее прекращения огня и умиротворения не наступило

Сергей Быков считает, что вероятнее всего Россия не поддержит такой украинский вариант, если официальный Киев не пойдет на какие-либо уступки по этому вопросу.

«Россию можно понять: компромисс – это когда обе стороны будут недовольны. С одной стороны, Россия будет добиваться выполнения своего сценария – участие ее военных в миссии, которая будет находиться по линии разграничения и для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, с другой стороны – Украина хотела бы, чтобы «миротворцы» были на границе с Россией, и в их рядах не было россиян. Оба варианта кажутся невыполнимыми без компромиссного решения», – подчеркивает Сергей Быков.

Вместе с тем, Сергей Быков говорит, что идея с привлечением миротворцев для деэскалации конфликта может быть расценена, как возможность продолжить некоторые из условий Минских соглашений.

«Это логичное продолжение Минска-2. Сейчас мы не видим полноценного прекращения военных действий, есть отдельные очаги напряженности, локально продолжаются обстрелы, гибнут люди: настоящее прекращения огня и умиротворения не наступило. Возможно, что миротворцы справятся с этой задачей, если их вводить и с целью не допустить эскалации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», – считает Сергей Быков.

Он полагает, что полное и всеобъемлющее прекращение огня позволит выполнить политическую часть Минских соглашений: «Рано или поздно, но мы к этому придем», – резюмирует Сергей Быков.