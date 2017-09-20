Порошенко призвал ООН разместить миротворцев в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, грубо нарушает международное право, аннексировав принадлежащий Украине Крымский полуостров и продолжая вооруженную агрессию в Донбассе.

«Три года войны с Россией привели к тому, что 10 тысяч человек погибли, 7 процентов украинской территории оккупировано, 20 процентов украинской экономики и промышленного производства захвачены, уничтожены или просто украдены», – констатировал Порошенко.

Он также заявил, что за годы оккупации Крым превратился «в территорию репрессий» и что не лучше дело с соблюдением прав человека обстоит в Донбассе, часть которого находится под контролем пророссийских сепаратистов.

«Полномасштабная миротворческая операция ООН – единственное жизнеспособное решение для деэскалации, для защиты народа Украины и с тем, чтобы приблизить нас к политическому решению, – заявил Порошенко. – Поэтому миротворцы и их мандат должны охватывать всю оккупированную территорию, включая государственную границу Украины с Россией».

Украинский лидер подчеркнул, что пока эта граница будет использоваться для поставки оружия и боевиков в Донбасс, «мира в моей стране не будет». Он также отметил, что россияне не могут быть частью миротворческого персонала «по определению», поскольку Россия является государством- агрессором.