Порошенко назвал встречу с Трампом очень продуктивной

КИЕВ – Украина и Соединенные Штаты имеют общее видение нового качества безопасности сотрудничества между двумя странами. Об этом 21 сентября заявил президент украинского государства Петр Порошенко по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы детально обсудили все направления расширения этого сотрудничества, начиная от военных учебных заведений, завершая Министерством обороны США и другими институтами. (…) Могу сказать, что встреча, которая продолжалась час, была очень продуктивной. Мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера», – подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

В качестве примера, он сообщил журналистам о сотрудничестве между украинскими военными и Военной академией США «Вест-Пойнт».

«Я, как президент, чрезвычайно доволен текущим беспрецедентным уровнем сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки», – подытожил Петр Порошенко.

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство, цитируя слова президента Петра Порошенко, «американская сторона выразила полную поддержку украинской инициативе относительно размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе – на всей оккупированной территории, до украинско-российской границы».

«Важная позиция, что Соединенные Штаты Америки полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН», – сказал Петр Порошенко, сообщает Укринформ.

Напомним, что украинская инициатива предусматривает введение миротворческих сил ООН по всей оккупированной территории восточных областей страны, включая контроль над государственной границей с Россией.

Во время брифинга перед началом встречи двух лидеров, президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Петра Порошенко уделить внимание американским компаниям, которые «активно идут в Украину».

Отвечая на вопрос прессы о потребности Киева в дополнительной американской военной помощи, Порошенко назвал «великолепным» сотрудничество двух стран в сфере безопасности и обороны, добавив, что «определенно, мы очень довольны этим».

Вопросы о Крыме и миротворцах на Генассамблее ООН

Во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Петр Порошенко поддержал позицию президента США Дональда Трампа, которая, по его словам, заключается в необходимости «уважать и гарантировать суверенитет в глобальном измерении».

«Страны-основательницы, среди которых была и Украина, стремились обезопасить мир, где уважают суверенное право свободного выбора. Это тот принцип, на страже которого должны быть пять постоянных членов Совета безопасности во имя устойчивого мира и безопасности. Это именно тот принцип, который так бесцеремонно нарушила против моего государства одна страна из этой пятерки. Это именно тот принцип, который мы должны вернуть всеми средствами и инструментами, в наших руках», – сказал Петр Порошенко, сообщает 20 сентября пресс-служба украинского лидера.

В своей речи президент Украины уделил внимание российской аннексии Крымского полуострова.

«Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий. Оккупированный крымский полуостров, по словам правозащитников, уже превратился в территорию репрессий. Кто осмелится не согласиться с Кремлем, рискует своей свободой и даже жизнью», – подчеркнул президент Петр Порошенко во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Порошенко отметил, что украинцы и крымские татары подвергаются арестам даже из-за публикаций в соцсетях, или, как это произошло в случае крымского фермера Владимира Балуха в декабре 2016 года – за вывешивание украинского национального флага на частном доме.

Пресс-служба лидера Украины цитирует его слова о продолжающихся «преследованиях лидеров Меджлиса – представительского органа крымских татар, чья деятельность запрещена русскими оккупационными властями».

От консенсуса до личного диалога

Директор «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков считает, что мини-брифинг двух лидеров – Дональда Трампа и Петра Порошенко, заявленные темы для диалога, реакция на них, демонстрируют желание развивать двухстороннее сотрудничество.

«Но неурегулированные вопросы, к сожалению, сегодня также существуют и стороны пока не пришли к консенсусу, в том числе, и по летальному оружию, учитывая, что в бюджете США заложены полмиллиарда долларов для поддержки Украины. Правда, я не уверен, что поставки ракетных комплексов «Джавелин», с учетом того, что тяжелая бронетехника не используется на линии разграничения, сегодня являются крайней необходимостью. В Украине достаточно своего оружия, которое способно подавлять силы, так называемых ДНР-ЛНР, в случае необходимости», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вопрос о «голубых касках» для Донбасса, по словам Дмитрия Разумкова, также слишком сложный, чтобы быть решенным за одну-две встречи на высшем уровне.

«Этот вопрос серьезно обсуждался на полях Генеральной Ассамблеи ООН, в дискуссиях в рамках панельных встреч Совета Безопасности ООН, но в ближайшем будущем мы не увидим миротворцев в Донбассе, поскольку это очень длительный процесс, он требует серьезного согласования сторон», – утверждает Дмитрий Разумков.

Вместе с тем, он говорит о необходимости проведения таких встреч между лидерами Украины и Соединенных Штатов.

«Для Петра Порошенко это важно, поскольку он напрямую ведет диалог о происходящем в Украине с президентом Соединенных Штатов, который известен своим личным восприятием тех или иных процессов», – считает Дмитрий Разумков.

О росте сотрудничества и урагане

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков называет позитивным общение двух лидеров, которое выражается достижением результатов для каждой из сторон.

«Петр Порошенко начал с того, что обратил внимание на экономическую сферу отношений между Украиной и Соединенными Штатами, мы увидели, что Дональд Трамп также положительно отреагировал, подчеркнул, что «компании видят потрясающий потенциал в Украине», и призвал украинского лидера заботиться о них», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В этом диалоге, по словам Дмитрия Воронкова, нельзя было не заметить, желание американского лидера уделить внимание урагану «Мария», разрушениям, которые он принес жителям Пуэрто-Рико.

«Американскому лидеру, общаясь с журналистами в США, пережив буквально на днях ураганы в южных штатах, сложно было об этом не сказать. Хотя со стороны могло показаться, что Дональд Трамп говорил о стихии больше даже, чем об Украине. Но, думаю, что это было в контексте вопросов. В целом ситуация, как мы увидели, по итогам этой встречи, отображает уровень стратегического сотрудничества между странами – Соединенные Штаты поддержали украинскую позицию по миротворцам в Донбассе», – говорит Дмитрий Воронков.

Политолог объясняет, что этот позитивный момент позволяет Дональду Трампу «сбалансировать сотрудничество во внутренней политике, избежать напряжения с Конгрессом», а украинской стороне – добиться введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию Донбасса.

Вместе с тем, ряд украинских экспертов отметили важность заявлений украинского лидера во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Крымский вопрос» в международной повестке дня

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что внимание к «крымскому вопросу» в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Петр Порошенко уделил для создания переговорной площадки.

«Помимо проблемы в Донбассе это теоретически означает желание попытки интенсификации вопросов Крыма, дипломатическими усилиями. Если взять вопрос Крыма отдельно, сложно сказать, как отзовутся партнеры на предложение президента Украины, но президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей речи говорил

об уважении к территориальной целостности. Для Украины это вопросы оккупации – Донбасса и Крыма. Пока сложно предугадать какие будут политико-дипломатические акценты после этого выступления, но такие заявления важны, они имеют шансы создать конкретные форматы для переговоров», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Юлия Тищенко говорит, что подобные политические заявления, в частности, желание украинского президента уделить внимание «крымской теме» поддерживаются в Соединенных Штатах и Европейском союзе санкционными решениями против России.

«Позиция США по этому вопросу подкреплена санкциями и законами, которые регулируют отношения и держат под контролем экономическую деятельность с фирмами, которые, например, работают в России над созданием Керченского перехода (моста)», –подчеркивает Юлия Тищенко.

Она напоминает о нескольких случаях сотрудничества европейских фирм со строительными российскими фирмами, задействованными в Крыму и на возведении Крымского моста и говорит, что еще «много таких прикладных вопросов».

О миротворцах для Донбасса

По словам политолога Михаила Басараба, главная тема, на которой президент Украины акцентировал внимание мирового сообщества во время рабочего визита в Соединенные Штаты – сконцентрирована на возможности введения миротворцев на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем, Михаила Басараб отмечает, что Украине нужны «не просто переговоры и какой-либо результат», но только решение – в интересах Украины.

«Украине не нужна политическая капитуляция перед Кремлем, нам не нужно решение этого конфликта ради галочки. Возможно, это интересно лидерам западных стран, которые заинтересованы закрыть этот вопрос. Решение проблемы для Украины возможно лишь в противовес интересам Кремля и может наступить такое решение, когда Кремль вынудят капитулировать в авантюре против Украины, перестанут искать точки соприкосновения с Кремлем», – говорит Михаил Басараб корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Михаил Басараб считает, что с момента начала агрессии Россия придерживается плана разделить «на две корзины» вопросы Донбасса и Крыма.

«И такой является позиция Кремля: проблему Крыма они не обсуждают, это, мол, территория России, в отношении Донбасса они готовы вести переговоры и в эту парадигму вкладываются Минские соглашения, в которых нет ни одного слова о Крыме. Было бы логично и правильно поломать такую логику Владимира Путина, пытаться свести в вопросы Крыма и Донбасса в одну «корзину», решать их как одну проблему, в пакете», – подчеркивает Михаил Басараб.

Эксперт считает, что единственный механизм принуждения России к капитуляции заключается в усилении межударного давления на Россию, которая ответственна за разрушение миропорядка и международного права.