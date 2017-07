Президент Порошенко подписал указ о «прекращении гражданства» Михаила Саакашвили

КИЕВ – В администрации президента Украины Петра Порошенко подтверждают, что он подписал указ о прекращении украинского гражданства бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Украинская редакция Радио Свобода 27 июля сообщает ответ на запрос в адрес администрации президента Украины.

«По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ», – говорится в сообщении.

В видеообращении к украинцам Михаил Саакашвили на своем YouTube-канале говорит о том, что с ним сегодня пытаются обращаться так, как делают бюрократы и прокуроры с простыми гражданами – «плюют на их права».

«Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться, и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину», – подчеркнул Михаил Саакашвили.

Он отметил, что также обращается к президенту Петру Порошенко.

«Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям «жить по-новому». Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой», – сказал Михаил Саакашвили.

На данный момент не известно о реакции на обращение Михаила Саакашвили со стороны президента Украины Петра Порошенко.

Свое почти пятиминутное обращение бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сделал на украинском языке.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 по 9 ноября 2016 год.

На сайте Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) отмечается, что «прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой».

Согласно президентским указам с 2012 по 2017 год гражданства Украины «потеряли» 314 человек, говорится в сообщении ГМСУ.

Формальный повод для лишения гражданства

По словам украинского политического эксперта Олега Постернака, нельзя исключать, что лишение Михаила Саакашвили гражданства стало возможным после недавнего государственного визита президента Украины в Грузию.

Вместе с тем, Олег Постернак считает, что основная причина – лишить Михаила Саакашвили гражданства находится во внутриукраинских политических процессах, борьбе различных партий и политиков.

«Михаил Саакашвили претендовал на консолидацию украинской оппозиции и для противодействия этому сценарию, администрация президента пошла на шаг о прекращении его гражданства. Правовые основания есть потому, что Петр Порошенко не поставил бы подпись под указом, который не имеет жестких правовых оснований. Скорее всего, Михаил Саакашвили действительно не указал в анкете информацию о том, что он находится под следствием в Грузии, и была информация о том, что Грузия обращалась к Украине о его экстрадиции. Так что, поведение администрации президента рационально и в правовом русле», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политическая сила, которую возглавляет в Украине Михаил Саакашвили, по словам эксперта, осталась без своего главного лидера. Однако, народное негодование по данному факту, отмечает Олег Постернак, будет крайне незначительным.

«Мы видим реакцию в Фейсбуке. Лишение Саакашвили украинского гражданства освобождает электоральный резерв, на который могут претендовать его конкуренты. Выбывание одного из конкурентов – повышает шансы для других политиков. Поэтому все их сочувствия кажутся фиктивными», – полагает Олег Постернак.

Не фиктивной, по его словам, в данном случае может быть международная реакция, возмущение международных партнеров действиями официального Киева в отношении одного из украинских политиков и бывшего президента Грузии.

«Речь идет о международном авторитете Украины, и Саакашвили по максимуму может очернить украинскую власть и Порошенко. Создать не совсем желаемый отпечаток на отношения между Украиной и Соединенными Штатами», – говорит Олег Постернак.

Процедура приостановления гражданства

По мнению Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонова, государство Украина не могло лишить гражданства своего гражданина Михаила Саакашвили.

«Речь в большей мере идет не о лишении, а приостановлении гражданства. Украина не может лишать, она может приостановить гражданство в связи с некоторыми нюансами», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что поскольку процедура приостановления гражданства прошла в рамках закона, данный случай будет рассматриваться больше в политической плоскости.

«Михаил Саакашвили, его сторонники и позже его политическая сила, с момента прихода в украинскую политику полтора года назад демонстрировали образ надежды. Но постепенно он, как политик и общественный деятель, терял поддержку, а те, кто с ним сотрудничал, оставались разочарованными. По одному из социологических опросов весной 2017, его политическая сила находилась в пределах двух процентов поддержки украинцев. Поэтому, пока что, он как политик, не может серьезно влиять на ситуацию в Украине», – подчеркивает Александр Леонов.

По украинскому законодательству, отмечает Александр Леонов, даже после получения гражданства в мае 2015 года у Михаила Саакашвили «было ограничено влияние в украинской политике».

«Для того, чтобы баллотироваться на следующих парламентских выборах новому гражданину нужно пробыть в гражданстве 10 лет, точно также и для того, чтобы избираться на пост президента. Поэтому Михаил Саакашвили участвовал в украинской политике как лидер политической силы, которая в случае успеха на выборах могла бы привести других граждан в сессионный зал парламента», – считает Александр Леонов.

О гражданстве Саакашвили в Фейсбуке

По мнению политолога Александра Кочеткова, украинская «публичная политика все больше напоминает «шоу фриков»,.

«Потому, что сейчас Михеил Николозович получил великолепную площадку для метания громов и молний в адрес Петра Алексеевича. [...] Второй вывод – это то, что Петр Порошенко и его окружение напряженно думают о выборах – срочных и досрочных, прикидывают варианты, выстраивают приемлемые конфигурации, расчищают поле под будущие композиции», – отмечает Александр Кочетков на своей странице в Фейсбуке.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в Фейсбуке считает, что «удивительна последовательность украинских властей – принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это – неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию», – подчеркивает председатель российского правительства. Свою запись в Фейсбуке Дмитрий Медведев заканчивает фразой Show must go on и смайлом.

Вопросы гражданства в Украине, в связи с последними событиями, должны быть в повестке дня украинской политики. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Необходимо принять такой закон о гражданстве, который сделает невозможным пребывания в гражданстве людей, которые не уважают Украину. А получение украинского гражданства гражданами других стран, или политическими беженцами, лицами без гражданства, должно быть не простой формальностью. Язык и историю Украины надо учить», – пишет Виталий Бала.

Решение о лишении гражданства Украины народный депутат Надежда Савченко называет «актом и путем к восстановлению диктатуры в Украине, а также расправой над политическим оппонентом, который не боится говорить правду об истинном положении государственной коррупции в нашей стране».

«Я лично возмущена этим фактом, ведь Конституция Украины, которая является нормой прямого действия, содержит следующие положения в статье 25: «Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство», а значит, по моему мнению, решение нашего президента и Государственной миграционной службы Украины является неконституционным и незаконным», – утверждает Надежда Савченко.

Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства свидетельствует о намерении властей установить диктатуру через уничтожение политических оппонентов, отметила в Фейсбуке бывший премьер-министр Украины, народный депутат Юлия Тимошенко. Свою запись она подчеркнула хэш-тегом #СтопДиктатура.