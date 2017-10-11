Порошенко в ПАСЕ: Украина не считает аннексию Крыма «завершенным делом»

МОСКВА – Президент Украины Петр Порошенко вошел 11 октября в зал Парламентской Ассамблеи Совета Европы для своего запланированного выступления на сессии ПАСЕ под аплодисменты членов Ассамблеи. С начала до конца - и в своей речи, и в ответах на вопросы - Порошенко говорил на английском. Три года назад, перед первым выступлением Порошенко в ПАСЕ в качестве президента страны, корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» пояснили в украинской делегации, что выступать на одном из двух главных рабочих языков Ассамблеи было решено из уважения к пригласившей общеевропейской организации. Так было и на этот раз.

«Россия делает вид, что речь идет не о ней»

Украинский президент начал с поздравлений избранной на этой сессии председателем ПАСЕ Стеллы Кириакидес - члена парламента Греции. После этого Петр Порошенко остановился на продолжающейся оккупации Крыма Россией и на том, что Россия не прекратила свое прямое участие в военном конфликте на востоке Украины: «Как и три года назад, мы ищем ответ на российскую агрессию — агрессию, ставшую жестоким нападением не только на Украину, но и на права человека в самом сердце Европы».

«Россия продолжает нагло нарушать взятые на себя обязательства. Также Москва продолжает нагло закрывать глаза на наши настойчивые призывы, на призывы международного сообщества вернуться в международное правовое поле. Эти требования четко зафиксированы и в резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако Россия делает вид, что речь идет не о ней. Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей» - сказал глава украинского государства.

Президент Украины напомнил о находящихся в российских тюрьмах и колониях украинских гражданах, а также о тех, кто остался на территориях, подконтрольных сепаратистам: «Не могу не вспомнить об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Романе Сущенко, и многих других. Уже более двух лет мы боремся за освобождение 63-летнего Игоря Козловского, известного религиоведа, который остался в оккупированном Донецке, чтобы ухаживать за больным сыном. Так же в неволе находится 28-летний Станислав Асеев, журналист, который не боялся писать правду о жизни на оккупированном Донбассе, заключенный в Донецке. И таких личных историй украинских заложников более сотни, более того, количество заложников на Донбассе только растет».

Также украинский лидер вспомнил крымскотатарских активистов, приговоренных российским судом к заключению: «системные репрессии превратили Крымский полуостров в остров несвободы и землю страха. В оккупированном Крыму Россия применяет самые худшие практики советской репрессивной машины. Каждый, кто не принимает так называемого «воссоединения с Россией», становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и бесчеловечного обращения».

Петр Порошенко заочно ответил президенту Чехии Милошу Земану, предложившему накануне во время выступления в ПАСЕ считать аннексию Крыма Россией «завершенным делом» и заплатить Украине за Крым деньгами или газом. «Я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о «завершенном деле». Эта трибуна была создана не для призывов к умиротворению, как и не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ. Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня».

О коррупции и образовании

Кроме конфликта с Россией, Петр Порошенко затронул темы борьбы с коррупцией и закона об образовании - то, вокруг чего сейчас идет дискуссия как в самой Украине, так и за ее пределами.

«Мы внедрили беспрецедентные антикоррупционные механизмы, которые уже дают результат. Имею в виду Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Эта система уже дает положительные результаты - все чаще мы слышим о громких уголовных делах».

Одним из эффективных инструментов борьбы с коррупцией Порошенко назвал «введение электронного декларирования государственными служащими своих активов, доходов, расходов и финансовых обязательств», которое, по его словам, стало «наиболее амбициозной инициативой в мире с точки зрения прозрачности и подотчетности власти перед обществом и избирателями».

Рассказав о своем взгляде на новую редакцию украинского закона об образовании, усиливающую роль украинского языка, президент Украины подчеркнул, что он и его коллеги готовы слушать экспертное мнение извне: «Хочу заверить - мы будем должным гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и права учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык - украинский. Наше решение направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму для проведения экспертизы - лучшее тому свидетельство. Убежден, что ее выводы позволят снять все противоречивые толкования этого закона».

Новый референдум в украинском Крыму может состояться

Отвечая на вопрос представителя группы консерваторов в ПАСЕ, Черилл Гиллэн из Великобритании, о возможности проведения в Крыму повторного референдума, Порошенко сказал: «Если Крым будет находиться под незаконной аннексией России, происходящей с весны 2014 года, что подтверждено всеми международными документами, то это будет невозможно, потому что территория находится под оккупацией. Сможете себе представить проведение референдума оккупированных Судет в 1939 году? Сейчас это тоже самое. Невозможно провести референдум под дулами русских танков. Это не референдум, и это не имеет никакого отношения к демократии. Крым должен быть возвращен в Украину».

В то же время, украинский президент не стал полностью исключать возможности нового референдума: «Я готов на все, что будет соответствовать нормам украинской Конституции. В нашей конституции есть отдельные нормы о проведении референдума, как местного, так и национального. Территориальный суверенитет - это прерогатива национального референдума, но перед тем, как мы начнем это обсуждать, Крым должен вернуться под суверенитет Украины. Далее мы готовы провести любые переговоры и запускать любые демократические процессы с нормами украинской действующей Конституции».

Эксперты - о выступлении Петра Порошенко в Страсбурге

Выполнение политической части Минских соглашений Украиной «на уровне 95 процентов», о чем говорил президент Украины на сессии в ПАСЕ, по словам заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, следует расценивать, как «подготовительный аспект».

«В свою очередь, невыполнение Россией своей части - компонента безопасности - делает эти 95% формальными. На данный момент Россия заинтересована в том, чтобы второй стороной конфликта в Донбассе были определены самопровозглашенные анклавы – «ЛНР» и «ДНР». Украина с такой формулировкой не согласна, поскольку это превращает войну на востоке в гражданскую; сводит на нет необходимость выполнения компонента безопасности, а главного бенефициара и спонсора войны выводит из конфликта», – отмечает Богдан Петренко в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Для того, чтобы стороны, заинтересованные в локализации конфликта на востоке Украины, достигли положительного результата, по словам Богдана Петренко, необходимо добиться для России статуса участника конфликта.

«Не только в национальном законодательстве, но и на международном уровне. Важно понимать, что Украина будет играть по навязанным ей правилам до тех пор, пока не станет сильнее в военной, экономической и политической сферах. Но сегодня, находясь в зависимости от западной поддержки, для Украины важна демонстрация готовности к выполнению Минских соглашений. Более того, во внутренней украинской политике и обществе должно установиться четкое осознание, что решение тех или иных проблем - возврат Крыма или признание России второй стороной конфликта, - это исключительно украинская проблема, в которой она может получить поддержку Запада. А не наоборот», - отмечает Богдан Петренко.

Референдум – в Украине, опрос – в Крыму

В Украине нет такого понятия, как местный референдум. Любой из референдумов по общегосударственному вопросу не может проводиться в отдельно взятом регионе, считает управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний.

«Это же касается и так называемого «референдума» в Крыму в 2014 году: все граждане Украины могут высказаться по вопросу о статусе Крыма, после чего результаты такого референдума должны быть имплементированы Верховной Радой. Удивляет, когда современные российские оппозиционеры говорят «давайте проведем снова референдум в Крыму» - мол, в 2014 году он был не честный, а теперь, когда с полуострова выдавливают крымчан, нагнали туда военных, он будет честным. Поэтому президент и говорит о том, что сначала нужно деоккупировать Крым, вернуть его Украине, а потом рассуждать о референдумах», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт считает, что после трех лет незаконной аннексии количество сторонников возвращения в Украину в случае проведения подобного опроса на территории Крыма значительно бы увеличилось.

В ситуации с деэскалацией конфликта в Донбассе, по словам Тараса Загороднего, до сих пор остается невыполненным первый пункт Минских соглашений – обеспечение прекращения огня.

«И сегодня все зависит от России, которая может повлиять на то, что происходит в регионе. Но, по-видимому, в Кремле не хотят деэскалации и возвращения оккупированных территорий в Украину. Пока украинские войска не стоят на границе с Россией, не знаю, как можно провести выборы в Донбассе по украинскому законодательству. Одностороннее выполнение Минских соглашений, только со стороны Украины, ни к чему хорошему не приведет», – отмечает Тарас Загородний.

Слова Порошенко о том, что Россия игнорирует свои обязательства в рамках «Минска-2», по словам Тараса Загороднего, подчеркивают желание президента Украины добиться двухстороннего выполнения этих соглашений.