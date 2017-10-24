Петр Порошенко: страна переходит от выживания к развитию

КИЕВ – Предстоящее время к «плановому избирательному циклу по избранию президента и Верховной Рады» украинской власти нужно «использовать максимально эффективно». Об этом 24 октября в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на шестом заседании Совета регионального развития.

«Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию президента и Верховной Рады. Как я уже говорил девять месяцев назад – никаких досрочных выборов не будет. Что мы и обеспечили. Этот период в вынужденной паузе в реформах и риска роста популизма, каждому из нас надо использовать максимально эффективно», – подчеркнул Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент Петр Порошенко отметил, что приложит все усилия, чтобы обеспечивать политические условия для реформ и инвестиций и согласованной позиции в треугольнике «президент – правительство и премьер-министр – парламент».

Вместе с тем, лидер Украины сказал, что «находятся политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать и свести на нет все положительные сдвиги, которые народ буквально выстрадал за три с половиной года испытаний».

«Ничего у них не получится. Как ни стараются расшатать ситуацию, она – не шатается. Народ не дает ее расшатать. По 30-40 человек – они называют всеукраинской акцией протеста, даже если мы с уважением к ним относимся. […] Страна переходит от выживания к развитию. И никто ничто не остановит наше уверенное движение вперед», – подчеркнул Петр Порошенко.

Луценко и Саакашвили: дискуссия о статусе беженца и не только

Бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 24 октября заявил, что «власть очень боится протеста, который проходит под парламентом с 17 октября».

«Все прояснилось. Сегодня они окончательно сказали, что они очень боятся протеста под Радой», – сообщает партия «Движение новых сил» слова своего лидера Михаила Саакашвили.

Михаил Саакашвили отметил, что под парламентом есть разные люди.

«В эти дни я все время отшивал от себя провокаторов, которых разные люди присылают. В том числе, я уверен, связанных с властью. Но общая масса – это люди, которые хотят лучшей жизни. Это люди, которые не удовлетворены», – подчеркнул политик.

Михаил Саакашвили отметил, что приехал в Украину, рискуя всем, чтобы защитить народ Украины.

«Намерения наши мирные и спокойные. Но прошу защиты у народа Украины. Защиты от Путина и от людей, которые хотят от меня освободиться, так как считают, что я угрожаю их клептократии, коррупции, произволу. Я буду до конца бороться здесь», – сказал Михаил Саакашвили.

Он подчеркнул, что власть хочет его «экстрадировать, депортировать к грузинскому олигарху Иванишвили, который получил задание от Владимира Путина».

Государственная миграционная служба Украины 24 октября распространила в прессе заявление, что имеет основания для выдворения из Украины бывшего президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении ведомства.

О том, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили отказали в статусе беженца, заявил 24 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что у Саакашвили есть статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию каким-либо образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которому он написал заявление, и Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решения не обратился», – сказал Юрий Луценко, сообщает Украинская редакция Радио Свобода.

В свою очередь, Михаил Саакашвили заявил, что «во-первых, мы не получали отказа от Миграционной службы вопреки тому, что сказал Луценко», сообщает пресс-служба Движения новых сил.

У предвыборной черты

Политолог Виталий Филипповский говорит о том, что «уверенные заявления» президента Петра Порошенко свидетельствуют о его серьезных намерениях в президентской гонке 2019 года.

«У Петра Порошенко серьезные намерения быть избранным во второй раз президентом Украины. Заявления, озвученные сегодня, хорошо ложатся в канву, очеркивают идеологическую матрицу тезисов, с которыми он пойдет на выборы. Тезис номер один – досрочных парламентских выборов не будет, и как следствие президентских также. Это ложится в понимание Петра Порошенко и его команды – они пришли на пять лет и должны досидеть свою каденцию и любые попытки расшатать ситуацию или спровоцировать парламентские выборы, что неоднократно пытались сделать оппозиционные партии, власть этого не допустит», – говорит Виталий Филипповский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что власть опасается дестабилизации в политической и социальной жизни.

«Тезисы про 30-40 человек, которые расшатывают ситуацию, это аналогично нивелированию митингов, которые организованы под эгидой Саакашвили. Здесь проводится аналогия между фейковыми и реальными протестами в понимании команды Петра Порошенко: Майдан 2014 года – реальный, народный, массовый с правильными тезисами, а то, что происходит сейчас под Верховной Радой – это якобы фейковый Майдан, спекуляция на народном доверии», – подчеркивает Виталий Филипповский.

По словам Виталия Филипповского, действия и позиция Михаила Саакашвили по-прежнему для власти является главной политической угрозой.

«Поэтому и будут рассматриваться все варианты, чтобы дискредитировать его деятельность, не допустить получения статуса беженца, украинского гражданства. Нужно отметить что юридических и политических ресурсов у власти для этого хватает», – утверждает Виталий Филипповский.

Украина, протесты, и экономика после Майдана

По словам руководителя интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолога Дмитрия Воронкова, сегодня сложно говорить качественных изменениях в жизни простых украинцев, скорее всего, можно говорить про «адаптацию украинской экономики к сложившейся ситуации».

«Украинская экономика адаптировалась к реалиям, которые есть сегодня – войне на востоке, помощи со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, но то, о чем оптимистически говорит президент, все-таки больше похоже на стабильность в экономической жизни. Улучшения наступят, но не сейчас. Сегодня экономика устоялась, укрепилась и адаптировалась, но говорить, что Украины выходит из кризиса, я не вижу больших предпосылок для таких заявлений», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Воронков считает, что бывший грузинский президент и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили смог вызвать резонанс в прессе и обществе. Это, по мнению эксперта, привело к негативным оценкам его действий со стороны украинской власти.

«И, если он будет продолжать вести свою политику, как только он лишиться поддержки народных масс, вероятность экстрадиции будет более, чем реальной. Когда ему позволили подать документы на соискание убежища в Украине, уже тогда генеральный прокурор Юрий Луценко говорил о том, что Генпрокуратура изучает дело, которое завели на Саакашвили в Грузии», – отмечает Дмитрий Воронков.

Вместе с тем, он считает, что протесты под Верховной Радой сложно называть Майданом.

«Скорее это – крупномасштабная акция для того, чтобы добиться перевыборов в парламент. Но после того, как появилась информация, что некоторые украинские политики финансировали палатки протестующих, эта акция была дискредитирована», – подчеркивает Дмитрий Воронков.