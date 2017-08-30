Петр Порошенко: Украина прощается с советской империей

КИЕВ – За последние три года Украина проводит 144 реформы. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки во Львовскую область 30 августа, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

«(Введение безвизового режима с Евросоюзом – ред.) – это не просто признание реформ, которые мы с вами делаем последние три года, – 144 реформы. И это окончательное “прощай” советской российской империи», – сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что реформы проводились в условиях войны и российской агрессии.

«Говорят, труднее всего проводить реформы во время войны. Мы продемонстрировали – у нас нет, не было и не будет другого выбора. И поэтому я горжусь, что мы с вами сделали за эти три года больше, чем за 20 предыдущих лет», – сказал Петр Порошенко, сообщает Укринформ.

Напомним, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 28 августа призвали Россию и Украину активизировать свои усилия по исполнению хрупкого соглашения о прекращении огня на востоке Украины. Лидеры Франции и Германии, как сообщает Радио Свобода, выразили обеспокоенность тем фактом, что ситуация с безопасностью на востоке Украины существенно не улучшилась.

«Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать свои обязательства, поддерживать публичное и ясное соблюдение режима прекращения огня и обеспечивать, чтобы соответствующие инструкции были направлены военным и местным силам», – говорится в совместном заявлении, распространенном в Берлине.

Несмотря на заявления лидеров Германии и Франции, их участие в нормандском формате, Евросоюз демонстрирует меньшую, чем Соединенные Штаты, задействованность в процессе урегулирования

На своей странице в Фейсбуке президент Петр Порошенко «приветствовал заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как стране-агрессора и стороне конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года».

«Со своей стороны поручил руководству Вооруженных сил Украины продолжать придерживаться объявленного режима тишины. […] Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен быть всеобъемлющего характера, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», – заявил Петр Порошенко.

О санкциях и условиях для мира на востоке Украины

Эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров считает, что на фоне известных евроинтеграционных тем, заявлений о реформах, о которых говорят в официальном Киеве, ситуация с урегулированием вооруженного конфликта на востоке страны остается без видимого прогресса.

«Несмотря на заявления лидеров Германии и Франции, их участие в нормандском формате, Евросоюз демонстрирует меньшую, чем Соединенные Штаты, задействованность в процессе урегулирования. Можно даже сказать, что в последние месяцы Евросоюз дистанцировался в какой-то степени от активного процесса и ведет себя пассивно по отношению к нормандскому формату.

Европейские лидеры ждут результатов встречи Курта Волкера и Владислава Суркова и позиции США по вопросу Донбасса. От этой встречи спецпредставителя Госдепартамента США и представителя российской власти зависит дата встречи в нормандском формате – будет ли она в октябре-ноябре этого года», – подчеркивает Андрей Бузаров.

Полноценное перемирие в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, к чему призывали президентов Петра Порошенко и Владимира Путина лидеры Германии и Франции, по мнению Андрея Бузарова, априори невозможно.

«Россия не пойдет на подобные уступки. […] Санкции были введены по отношению к России со стороны Соединенных Штатов из-за отсутствия какой-либо веры к выполнению перемирия в Донбассе, и они не мотивируют Россию придерживаться перемирия. Более того, Кремль прекрасно понимает, что нет гарантий, что США и Евросоюз снимут все санкции, поскольку санкции применены по Донбассу и Крыму, а вероятность уступок России по Крыму равна нулю. Это значит, что вся эта цепочка возможных действий логична с позиции недостижения мира на востоке Украины в ближайшее время», – утверждает Андрей Бузаров.

Законопроект, определяющий Россию – страной-агрессором, о котором говорят в украинском политикуме в последние несколько дней, по мнению Андрея Бузарова, не позволит облегчить процесс реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

«Закон направлен на юридическое переформатирование антитеррористической операции и усиление власти президента по Донбассу, упрощение процедур управления территориями, но никак не на реинтеграцию неподконтрольной территории Украины», – считает эксперт.

Мы наблюдаем желание президента подготовить новую риторику власти, которую увидим в послании к Верховной Раде

На вопрос о том, насколько реалистичными кажутся евроатлантические перспективы для Украины, он отвечает в логике понимания выполнения с 1 сентября Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«В ближайшие годы может идти речь только о безвизовом режиме или глобальном новом сотрудничестве, или выработке нового формата. Не исключаю, что сейчас идут переговоры на уровне официальной дипломатии, чтобы выработать отношения, приемлемые для официального Брюсселя, но при этом не предусматривающие на сто процентов гарантию для членства Украины в Евросоюзе», – говорит Андрей Бузаров корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

О мониторинге реформ и преобразований

Политолог Алексей Якубин считает, что ряд проевропейских заявлений первых лиц Украины сделаны в рамках нового политического сезона и старта президентской избирательной кампании 2019 года. И вряд ли они направлены на консолидацию проукраинского лобби в Евросоюзе для преодоления конфликта на востоке страны, считает Алексей Якубин.

«Мы наблюдаем желание президента подготовить новую риторику власти, которую увидим в послании к Верховной Раде. В этой риторике – желание Украины подавать заявку на членство в Европейский Союз, сделать все, чтобы быть членом НАТО – одни из главных тезисов, которыми президент будет пытаться привлечь избирателей, утративших к нему доверие. Вместе с тем, мы понимаем, что в украинском обществе к европейцам должны возникать вопросы, если украинские лидеры говорят о желании вступить в Евросоюз и НАТО, тогда почему Европа не движется нам навстречу?» – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Якубин напоминает о том, что ситуация на востоке страны требует прогрессивных решений, которые не может предоставить ни официальный Киев, ни его европейские партнеры.

«Отсутствие достижений по Донбассу заставляет искать причины. На региональном уровне мы видим, что политики начинают обвинять во всем «агентов Кремля» и России для того, чтобы не отвечать на вопросы, которые им задают избиратели – о борьбе с коррупцией, прогрессе в реформах. При этом нам говорят, что будет подана заявка для вступления в Европейский Союз, игнорируя условия референдума в Нидерландах и выдвинутых требований для ратификации Соглашение об ассоциации о том, что Киев не будет претендовать на членство в Евросоюзе», – отмечает Алексей Якубин.

Заявление украинского президента Петра Порошенко о 144 реформах за последние три года, выглядит риторическим без мониторинга этих преобразований и влияния на общество, отмечает политолог Якубин.

Встреча с делегацией Конгресса США

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, президент Петр Порошенко 30 августа провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Шатов во главе с председателем Подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом.

«Президент Петр Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих», – подчеркивается в сообщении.

Представители делегации Конгресса США в свою очередь заверили, «что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти».

Американские конгрессмены поздравили с ожидаемым вступлением в силу, начиная с 1 сентября, Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейского Союза.

Петр Порошенко выразил солидарность с американским народом в связи с негативными последствиями урагана «Харви», который обрушился на штат Техас, прочеркивается в сообщении пресс-службы президента Украины.