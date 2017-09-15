Петр Порошенко: с Москвой надо всегда быть готовыми к худшему

КИЕВ – Украина работает над перестройкой безопасности по стандартам НАТО, и этот «насущный вопрос является доступом к вооружениям и военным технологиям Альянса».

Об этом в Киеве 15 сентября заявил президент Петр Порошенко, выступая на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES): «Это новый мир? И что он означает для Украины?»

Санкции против России должны действовать до полного выполнения Минских соглашений и восстановления суверенитета Украины над Крымом и Донбассом

«История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах. С Москвой надо всегда быть готовыми к худшему. Об этом вам расскажут десятки тысяч крымских татар и украинцев, которые преследуются в Крыму и в Донбассе. Сотни из них погибли от рук убийц и палачей только за украинское слово, украинский флаг или украинский паспорт», – отметил президент Украины Петр Порошенко.

Он сказал, что «агрессор должен знать, что путь вглубь Европы через Украину закрыт».

«Санкции против России должны действовать до полного выполнения Минских соглашений и восстановления суверенитета Украины над Крымом и Донбассом. Хотел бы поблагодарить США за лидерство в вопросе усиления санкций против агрессора. Цена оккупации и агрессии для него должна расти, чтобы держать в руках незаконно захваченное, а по сути, – цинично украденное, было невыносимо тяжело», – подчеркнул лидер Украины.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Петр Порошенко назвал «недальновидными советы политиков по поводу того, чтобы отложить, заморозить или забыть о Крыме. Он напомнил, что нынешняя битва за мировой порядок началась именно с оккупации полуострова».

«Поэтому почти два года назад я выступил с инициативой о создании международного механизма по восстановлению суверенитета Украины над Крымом. Речь идет о постепенном, мирном, – вытеснении России из Крыма», – утверждает президент Украины.

Петр Порошенко сообщил о том, что во время предстоящего визита в Соединенные Штаты планирует детально обсудить инициативу о создании «международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий».

Президент Петр Порошенко поставил одной из целей на будущий год возвращение аннексированного Крыма в состав Украины. «Перечень реформ будет очень длинный, потому, что это единственная для нас стратегия – мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас», – сказал Петр Порошенко, сообщает сайт телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что, «несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, за три года Украина не только доказала способность проводить реформы, но и продемонстрировала результаты».

Российское предложение о введении миротворческой миссии ООН в Донбассе должно быть тщательно проанализировано, чтобы избежать ловушки, а миротворческий контингент в случае введения должен обеспечить контроль за внешней границей. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джон Керри на четырнадцатой ежегодной встрече YES.

Сегодня со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов активно обсуждается вопрос введения той или иной миротворческой миссии, расширение мандата для наблюдательной миссии ОБСЕ – это ключевые вопросы для Украины

«Сейчас нужно убедиться, что это предложение (России – ред.) не является какой-то ловушкой. Должно быть четко определено, что это своего рода граница, она должна быть сплошная, особенно, когда речь идет о внешних границах. Мы должны убедиться в эффективности предлагаемых мероприятий», – сказал Джон Керри.



Джон Керри добавил, что во время своей каденции на посту главы внешнеполитического ведомства США он был разочарован ходом Минского процесса, сообщает Укринформ.

Евроатлантическая интеграция и безопасность для Украины

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что цели и задачи, которые формулирует президент Петр Порошенко, отображены в послании к Верховной Раде.

«Вызовы, которые стоят перед страной и в ближайшей и долгосрочной перспективе, понятны всем: это восстановление территориальной целостности, обеспечение безопасности, проведение реформ и построение совершенного постсоветского государства. И в этом случае европейская и евроатлантическая интеграция соответствуют этим двум устремлениям. Вопрос обеспечения безопасности – очень важен для Украины, и Запад поддерживает это направление, поскольку риски безопасности Украины – общие с европейскими странами, так их понимают в мире», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Олеси Яхно-Белковской в сфере обеспечения безопасности в 2017 году Украина должна определиться с пакетом решений, который приведет к реальному процессу демилитаризации в Донбассе.

«В этом году будет принят пакет, а его реализация начнется в следующем. Сегодня со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов активно обсуждается вопрос введения той или иной миротворческой миссии, расширение мандата для наблюдательной миссии ОБСЕ – это ключевые вопросы для Украины. То, что вопрос миротворцев поднимается на разных уровнях, говорит о желании сторон достигнуть реального прогресса на оккупированных территориях на востоке Украины.

нужно понимать, что помимо «украинского вопроса», есть – «сирийский», «иранский», «северокорейский» вопросы, а в Евросоюзе – ситуация с мигрантами

Реализация этого процесса может растянуться во времени в 2018 году, поскольку в России должны пройти президентские выборы, и Владимир Путин не будет готов к имиджевым потерям в процессе избирательной кампании. Но сегодня важно, чтобы этот процесс, связанный с введением миротворцев, не останавливался», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Заявление президента Украины о деоккупации и целях вернуть Крым в ближайшей перспективе, Олеся Яхно-Белковская называет желанием не ослаблять внимание к «крымской проблеме» на фоне прогресса по деоккупации Донбасса.

«Украинский вопрос» – главный, но не единственный

По мнению политолога-международника Антона Кучухидзе, «украинский вопрос» остается среди главных в международной повестке дня, в треугольнике в отношений Соединенные Штаты – Европейский Союз – Россия. Однако, по его мнению, он является влияющим, но не определяющим развитие геополитических процессов ведущих стран мира.

«Украина находится в повестке дня, но она не является самым большим приоритетом, определяющим развитие отношений в треугольнике США-ЕС-Россия. Поэтому украинской власти не нужно думать будто бы в Брюсселе, Вашингтоне и Москве только и думают, что о Киеве. Ситуация в Украине – это один из механизмов влияния друг на друга в этом «треугольнике».

Пока же мы видим, что блокада Донбасса и Крыма не приближает проживающих там людей к Украине

Во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал о том, что пока остается дестабилизация в Украине со стороны России, российско-американские отношения не могут выйти на новый уровень. Но нужно понимать, что помимо «украинского вопроса», есть – «сирийский», «иранский», «северокорейский» вопросы, а в Евросоюзе – ситуация с мигрантами», – говорит», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Проведение реформ в Украине, стабильная экономика, развитие демократии в обществе, по словам Антона Кучухидзе, являются не меньшими факторами, как урегулирования территориального вооруженного конфликта, так и по влиянию на международную политику.

«Украина должна показывать прогресс развития, процветания, экономический рост. Как раз-таки, эти факторы усиливают переговорную позицию страны по вопросам Крыма и Донбасса на международной арене, влияют на жителей неподконтрольных территорий. Пока же мы видим, что блокада Донбасса и Крыма не приближает проживающих там людей к Украине», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Он считает, что позиция официального Киева по восстановлению территориальной целостности Украины не вызывает вопросов у западных партнеров. Однако сегодня все еще остаются дискуссионными темы, связанные с логистикой, последовательностью этого процесса.