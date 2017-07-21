Александр Лукашенко – Украине: вы на нас можете рассчитывать

КИЕВ – Украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны. Об этом в Киеве 21 июля заявил президент Украины Петр Порошенко, после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Я еще раз получил заверения от вас, господин президент, в том, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны», – сказал украинский президент.

Петр Порошенко отметил, что белорусско-украинская граница «всегда будет только рубежом сотрудничества и границей мира», сообщает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что важным шагом на этом пути станет завершение процесса его договорно-правового оформления, обсуждение которого сегодня также стало предметом переговоров.

«Мы с президентом Беларуси провели плодотворные, основательные и откровенные переговоры», – отметил президент Петр Порошенко.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что «вы на нас можете рассчитывать. И мы будем делать все возможное ради мира и стабильности в родной для нас Украине».

«Нами согласованные подходы по дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Что вполне естественно, с учетом общей государственной границы протяженностью более чем в тысячу километров», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

От жесткой критики до конструктивного диалога

По словам руководителя интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолога Дмитрия Воронкова, политика официального Киева направлена на укрепление отношений с дружественными странами на постсоветском пространстве в противовес России.

«В какой-то мере это попытка ослабить геополитическое влияние России. Мы видели дружественный визит в Грузию, теперь встреча с белорусским президентом. Киев, дипломатически, полагает, что чем больше у него союзников вокруг России, тем эффективнее можно противостоять политике Кремля», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, на вопрос о том, не вредит ли имиджу украинского лидера общение с президентом союзного с Россией государства, которое относится к категории несвободных стран в рейтингах международных организаций, таких, как Фридом Хаус, Дмитрий Воронков отвечает, что «нет, Петр Порошенко поступает, как дипломат».

«Мы видим, что в данном случае Петр Порошенко пытается быть компромиссным дипломатом, сохраняющим нейтральное отношение в отношении внутренней политики других стран. Сегодня в повестке дня – вопрос эффективного противостояния России. Вероятно, даже в контексте обсуждения сентябрьских белорусско-российских учений Запад-2017 у границ с Украиной. Официальный Киев развивает отношения со многими странами постсоветского пространства, но не всеми, и делает это тактично, сдержано, с разумной периодичностью», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Дмитрий Воронков считает, что Украина могла бы выступить посредником нормализации отношений между Беларусью и Европейским Союзом. Однако, по мнению эксперта, добиться серьезных подвижек в этих планах при нынешнем руководстве России, вряд ли удастся.

«С другой стороны, диктаторство Лукашенко на международной арене воспринимается уже как данность, за двадцать лет его президентства были разные периоды – от жесткой критики и обструкции до нейтрального восприятия. Исходя уже из этого, встреча с белорусским лидером не угрожает имиджу Порошенко», – утверждает Дмитрий Воронков.

Киев, Лукашенко и его игра

По мнению украинского политолога Виталия Филипповского, отношения официального Минска к украинской власти достаточно дружественные, несмотря на то, что Беларусь является формально членом союзного государства с Россией.

«Александр Лукашенко пытается проводить собственную политику, независимую от Москвы. Процесс интеграции России и Беларуси слишком переоценивают, особенно сейчас. Конфликт в Донбассе еще больше подтолкнул Беларусь вести свою собственную политику – это тот сигнал, который серьезно озадачил и Лукашенко лично, и белорусский истеблишмент. Сегодня Лукашенко подчеркивал, что будет поддерживать территориальную целостность Украины, и что, несмотря на российские учения на территории Беларуси, Беларусь не спровоцирует агрессию против Украины. Это очень хитрая и сложная игра, которую ведет Лукашенко на протяжении 20 лет и у него это получается», – говорит Виталий Филипповский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Характер отношений и заявлений двух лидеров, по мнению Виталия Филипповского, говорит, что между президентами есть «личностная энергетика», направленная на интенсификацию межгосударственного диалога.

«Минск для Киева может стать определенным мостом в переговорах с Россией. И этот потенциал в Украине, по-видимому, оценивают не до конца. С другой стороны, страны достаточно близки по своем двухсторонним экономическим возможностям, которые нужно активнее развивать. Сегодняшние проекты и контракты на сумму в 45 миллионов долларов – это не так много, но они демонстрируют желание развивать экономический диалог», – отмечает Виталий Филипповский.

Виталий Филипповский отмечает, что Беларусь на протяжении последних лет сделала очень много, чтобы сбросить с себя «негативный прокремлевский налет».

«Глупо обвинять Порошенко в том, что он имеет теплые отношения с Лукашенко и это может повлиять на украинские национальные интересы. Беларусь давно уже пытается особняком стоять от Москвы и стараться не перетягивать на себя позицию Кремля. Да, президенты Лукашенко и Путин являются геополитическими союзниками. Но вредит ли сегодняшняя встреча имиджу Петра Порошенко, который заручился идеалами Майдана? Не думаю», – подчеркивает Виталий Филипповский.

Протесты против Лукашенко

Во время визита президента Беларуси в Киев белорусские добровольцы, участвующие в войне на востоке Украины, организовали акцию протеста, выражая свое недовольство политикой Александра Лукашенко.

«Когда в Киеве мы поднимаемся по аллее Героев Небесной сотни, мы видим, что к приезду Лукашенко там развесили красно-зеленые портянки. Это оскорбляет память людей, погибших за свободу Украины. Мы помним высказывания Лукашенко о «майданутых» и другую ересь, которую он нес, оскорбляя участников Майдана», – сказал один из участников порталу Хартия’97.

Интернет-портал Хартия’97 напоминает, что накануне визита Александра Лукашенко в Киев тактическая группа «Беларусь» обратилась к правительству и общественности Украины. Они выдвинули пять пунктов требований и призвали лидера Беларуси прекратить уголовное преследование белорусов, которые сражаются на стороне Украины, дать правовую оценку наемникам-гражданам Беларуси, которые воюют в рядах преступных группировок ЛНР и ДНР, остановить провокации, давление и преследование родственников белорусов, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

Во время совместной пресс-конференции Петра Порошенко и Александра Лукашенко, активистка FEMEN совершила акт «секстремизма». Об этом в Фейсбуке пишет лидер этой организации Анна Гуцол.

«Прорвавшись сквозь охрану, топлесс-активистка выкрикивала лозунги «Жыве Беларусь!» и «Стоп диктатура!». Движение FEMEN таким образом выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие», – отмечает Анна Гуцол.

Она напоминает, что в 2011 году активистки FEMEN стали жертвами белорусского КГБ.

«Во время акции протеста против Лукашенко в Минске, их похитили сотрудники КГБ, после чего пытали, издевались и выбросили голых, испуганных и без документов в лесу.

FEMEN хочет напомнить всему миру – Лукашенко диктатор и мы не должны принимать его в демократичной стране! Жыве Беларусь!» – подчеркнула Анна Гуцол.

В докладе неправительственной американской организации Фридом Хаус «Страны переходного периода 2017 – Ложное обещание популизма», который был опубликован 4 апреля 2017 года, Беларусь отнесена к категории несвободных стран с рейтингом в 6,61 балла. Украина находится в категории частично свободных стран с 4,61 баллами.

Доклад Фридом Хаус «Страны переходного периода 2017 – Ложное обещание популизма» дает оценку развития демократических, социальных, экономических и политических процессов в странах постсоветского блока. Методология оценок дана по шкале, где один балл – самый высокий уровень демократического прогресса (например, Эстония – 1,93 балла), семь баллов – самый низкий (например, Узбекистан – 6,96 баллов).

Исследования были проведены с 1 января по 31 декабря 2016 года и затронули 29 стран.

Киев о предстоящих учениях Запад-2017

На своей странице в Фейсбуке украинский министр обороны Степан Полторак отметил, что по поводу совместных военных учений России и Беларуси «Запад-2017» «Украина и мир имеют общее видение».

«Предстоящие учения «Запад-2017» являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией», – отметил Степан Полторак на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что украинская сторона будет «адекватно реагировать на проведение этих учений».