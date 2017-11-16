Еврокомиссар Хан: Евросоюз готов оказывать Украине всестороннюю поддержку

КИЕВ – В Европейском Союзе отмечают очевидный прогресс изменений в Украине.

Об этом в Киеве 16 ноября в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан (Johannes Hahn).

«Мы хотели бы поздравить вашу правительственную команду с реализацией реформ», – сказал Йоханнес Хан, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Он выразил согласие с тем, что вопросы, возникающие в сфере имплементации отдельных положений Соглашения об ассоциации, могут и будут решены в соответствии с взятыми Украиной обязательствами и существующими процедурами.

В свою очередь председатель украинского правительства Владимир Гройсман отметил, что вступление в силу и имплементация положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом стали мощным импульсом ускорения структурных реформ в республике.

Премьер-министр Владимир Гройсман проинформировал собеседника о ходе пенсионной, медицинской, образовательной реформ, реформы государственной службы, приватизации, реализация политики энергоэффективности и энергонезависимости, а также реформ в сфере корпоративного управления в государственных холдингах, прежде всего в НАК «Нафтогаз Украины», сообщает пресс-служба правительства Украины.

Во время встречи с президентом Петром Порошенко комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан «подтвердил готовность ЕС и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку на пути внутренних преобразований, направленных на дальнейшее сближение с Европейским Союзом».

«Президент Украины поблагодарил Европейский Союз за неизменную поддержку территориальной целостности, свидетельством чего стало голосование в Третьем комитете за проект резолюции ГА ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму», – отмечается в сообщении на сайте лидера украинского государства.

Хан о практическом ходе реформ

Вместе с тем, как сообщает интернет-портал Корреспондент, в интервью Общественному телевидению Йоханнес Хан указал на достаточно скромные фактические результаты борьбы с коррупцией в Украине.

«В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется», – заявил еврокомиссар Хан.

Он отметил, что именно в практическом воплощении Евросоюз видит серьезную недоработку, на которую Киев должен обратить внимание.

«Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение», – подчеркнул Йоханнес Хан.

Системный процесс для борьбы с коррупцией

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов напоминает о том, что визит еврокомиссара Хана проходит накануне важного для Украины, Грузии и Молдовы саммита Восточного партнерства.

«Очевидно, что ситуация в Грузии, Молдове и Украине регулярно мониторится и мониторится выполнение Соглашения об ассоциации в рамках обязательств, которые на себя брали три страны. Идет реальный процесс евроинтеграции, который проходили абсолютно все страны Восточной Европы до присоединения к Евросоюзу. Визит еврокомиссара Хана можно представить, как последнюю сверку часов и формирование повестки дня саммита Восточного партнерства, на котором будут рассмотрены важные для Украины, Грузии и Молдовы решения по углублению евроинтеграции», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В сфере украинской борьбы с коррупцией, и ее проявлениями, реформ в правоохранительной сфере, по мнению Александра Леонова, есть «положительные тренды».

«Давайте посмотрим, какое огромное количество дел открывается, сколько из них доходит до суда. Впервые в истории Украины дела касаются тех уровней, до которых правоохранители при предыдущей власти не добирались никогда. Если посмотреть на западных соседей – новых членов Евросоюза, то там также прежде, чем заработала институциональная база по противодействую коррупции, прошло достаточно много времени. То, что в публичную плоскость сегодня выбрасываются конфликты между правоохранительными структурами, говорит о том, что круговой поруки, как это было когда-то, не существует», – отмечает Александр Леонов.

Завершение реформ в сфере децентрализации власти и дерегуляции, считает эксперт, создаст системный подход в борьбе с коррупцией. Однако для завершения этого процесса понадобится еще один-два года, говорит Александр Леонов.

«Сегодняшнее решение Верховной Рады о защите бизнеса от неожиданных проверок также уменьшает возможности силовиков и государства давить на бизнес. Конечно, всем хотелось бы, чтобы реформы проходили быстрее и не так конфликтно. Но они продвигаются – нужно завершить судебную реформу, начинает работать обновленный Верховный суд, сегодня комиссия отобрала кандидата на пост директора Государственного бюро расследований, все говорит о том, что идет процесс создания системы для борьбы с коррупцией», – считает Александр Леонов.

О критике борьбы с коррупцией

Критика со стороны Еврокомиссара Хана, о которой напоминают некоторые украинские издания, по словам политолога Александра Харебина, к сожалению, оправдана.

«Кредит доверия к украинской власти в части запуска антикоррупционных инициатив и ожидаемой последующей их эффективности у европейских чиновников практически исчерпан. Беспрецедентная финансовая и организационная поддержка Евросоюзом Украины после Майдана, дает право его представителям требовать от украинской власти выполнения базовых маркеров, которыми определяется эффективность работы государственного аппарата на пути к европейским стандартам. Одним из таких маркеров является борьба с коррупцией. К сожалению, в Украине за последнее время само словосочетание «антикоррупционная деятельность» оказалось практически дискредитированным как нечистоплотностью самих расследователей, так и увеличившимся болевым порогом населения на подобные расследования», – отмечает Александр Харебин в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что последние события вокруг новых органов – Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по противодействию коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ставят под сомнение успешность проведения всего антикоррупционного пакета реформ.

«Избирательность проверок е-деклараций, частое отсутствие судебной перспективы в отношении коррупционных действий. Все эти факты находятся сугубо в плоскости политической воли действующей политической элиты Украины», – считает Александр Харебин.

По его словам, сегодня все также очень спорным остается вопрос о том, где «взять людей, у которых иммунитет к коррупции».

«Этот вопрос все также остается открытым – как в части временных рамок, так и в сфере поиска таких людей, так и в части стимулов для них, чтобы их работа была – добросовестной на благо государства и его граждан», – резюмирует политолог.