Петр Порошенко: российское участие в миротворческой миссии абсолютно невозможно

КИЕВ – «Россия находится на стороне конфликта» в Донбассе, поэтому ее участие в миротворческой миссии «абсолютно невозможно». Об этом в интервью, которое Канадская радиовещательная корпорация (СВС) публикует 25 сентября, заявил президент Петр Порошенко.

«Конечно, российское предложение неприемлемо, – сказал Петр Порошенко о российском миротворческом плане, – потому, что Россия хочет использовать миротворцев в качестве охраны для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Президент Украины Петр Порошенко отметил в интервью СВС «историческую роль Канады в развитии миротворческой функции ООН» и сказал, что Канада должна участвовать в миротворческой миссии, чтобы «положить конец конфликту на востоке страны между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами».

то, что предложила Россия в ООН является очень узкой концепцией, и касается только присутствия на линии прекращения огня. Это на самом деле еще больше разделит страну

Напомним, что в эксклюзивном интервью с руководителем Украинской службы «Голоса Америки» Мирославой Гонгадзе специальный посланник Соединенных Штатов в Украине Курт Волкер рассказал о видении размещения миротворцев в Донбассе.

«Когда мы говорим, собственно, о присутствии миротворцев – то, что предложила Россия в ООН является очень узкой концепцией, и касается только присутствия на линии прекращения огня. Это на самом деле еще больше разделит страну. Это – неприемлемо для кого-либо; так территорию не восстановить. С другой стороны, если мы сможем установить миротворческие силы и расширить эту концепцию, чтобы охватить всю спорную территорию, предусмотреть сдерживания тяжелого оружия и установить контроль над украинско-российской границей со стороны Украины, то это станет многообещающей инициативой. Оба правительства сейчас рассматривают возможность расширить концепцию, чтобы превратить ее в такую, которая будет действительно значимой и полезной», – подчеркнул Курт Волкер.

Курт Волкер отметил необходимость придерживаться формата выполнения Минских соглашений, в которых «закреплено, что конечной целью является возобновление территории Украины и Россия с этим согласилась – это очень важно».

«Это также основа, на которой держатся санкции, и когда мы говорим о санкциях ЕС или США, они связаны с воплощением Минских договоренностей и это очень полезно. Проблема с Минскими договоренностями в том, что их выполнение превратилось в «движение по кругу», который ни к чему не ведет», – сказал Курт Волкер.

МИД Украины: Россия сняла охрану СММ ОБСЕ

Вместе с тем, министерство иностранных дел Украины «крайне обеспокоено» в связи с информацией о том, что 24 сентября 2017 года Россия и подконтрольные ей сепаратисты сняли охрану с объектов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на оккупированных территориях республики.

Россия пытается достичь своей конечной цели, ни на секунду от нее не отступая. С самого начала была цель – вернуть разрушенный Донбасс Украине в обмен на то, что она забудет про аннексию Крыма

«Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украиной и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения. Считаем, что обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ во время выполнения определенных мандатом Миссии задач остается одним из ключевых обязательств в контексте имплементации Минских договоренностей, подпись под которым поставила также и Российская Федерация как сторона конфликта», – отмечается 26 сентября в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

О формах политического урегулирования конфликта

По словам политического обозревателя Александра Кочеткова, дискуссия и различные сценарии разворачивания миротворческой миссии ООН в Донбассе – это своеобразное «возвращение к выполнению Минска-2», «реинкарнация выполнения Минских соглашений на новом, более ответственном уровне».

«После того, как Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о Минске-2, и они были продублированы, фактически, резолюцией ООН, этот документ стал обязательным для выполнения, и украинский лидер это понимает. Миротворцы – это форма политического урегулирования внутреннего конфликта. На таком понимании ситуации базируются Минские соглашения. Россия в Минске-2 находится в качестве посредника, а конфликт происходит между частью территории Украины – Донбассом и остальной территорией страны. Миротворцы в мире делают тоже самое: постановление ООН, разделение враждующих сторон для того, чтобы перейти к политическому урегулированию», – говорит Александр Кочетков.

Александр Кочетков предполагает, что официальной Москве не принципиально наличие россиян, их доминирование в предполагаемой миссии для Донбасса, если их место займут военнослужащие и полицейские из лояльных, сочувствующих России стран.

«Если там будут миротворцы из Армении, Казахстана, Беларуси – представители стран ОДКБ или Италии, или других стран, Россия может отказаться от участия в миссии, если среди «голубых касок» будет большинство поддерживающих политику Кремля. Более того, думаю, что Россия готова потенциально уступить и отдать контроль над российско-украинской границей для контроля ее силами ООН потому, что в Донбасс завезено столько военной силы и боеприпасов, что после снижения военной активности на линии разграничения, этого оружия в регионе хватит на пять-десять лет», – отмечает Александр Кочетков.

Подобные уступки со стороны России, по его словам, вынудят Украину согласиться на политические шаги, которые закреплены в Минских соглашениях.

Соединенные Штаты, Германия, Франция, Украина по-своему будут трактовать выполнение договора по миротворцам, Россия – по-своему

«Киев вынужден будет под давлением западных партнеров соглашаться на политические уступки – особый статус для Донбасса, амнистию, выборы. Россия пытается достичь своей конечной цели, ни на секунду от нее не отступая. С самого начала была цель – вернуть разрушенный Донбасс Украине в обмен на то, что она забудет про аннексию Крыма. Россия скрупулезно выполняет эту установку – разными формами, используя опытную дипломатию, право вето в ООН», – отмечает Александр Кочетков.

Он считает, что если российский сценарий будет реализован, то Донбасс ожидает на ближайшие десять лет замораживание конфликта.

Миротворцы, особый статус и Минск-2

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, в Соединенных Штатах отмечают определенный прогресс в переговорах с Москвой по «украинскому вопросу».

«Мы видим, что Курт Волкер говорит о позиции Москвы, которая была непримиримой по поводу размещения миротворцев только на линии разграничения, а теперь Россия идет на контакт, понимая, что миротворцы на линии разграничения не решат проблем Донбасса, не позволят выполнить Минские соглашения, провести выборы, как это должно быть по украинскому законодательству, о чем неоднократно говорили в Вашингтоне, Берлине, Париже, – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Курпас считает, что Россия может согласиться на использование миротворческого контингента по всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в случае, если в его составе будет большинство миротворцев из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Это одно из ключевых требований Кремля, и учитывая, что в России идет предвыборная президентская кампания, мы можем увидеть различные трактовки выполнения договоренностей по форматам миротворческой миссии. Соединенные Штаты, Германия, Франция, Украина по-своему будут трактовать выполнение договора по миротворцам, Россия – по-своему. Президент Путин накануне мартовских выборов 2018 года не может показать себя слабым лидером, думаю, что с его стороны мы услышим риторику о вводе миротворцев исключительно на условиях России. И не важно, кто будет в этом контингенте – белорусы и казахстанцы, или несколько сербов и тысячи немцев», – подчеркивает Алексей Курпас.

Алексей Курпас считает, что миротворческие силы позволят продолжить политическое урегулирование конфликта в Донбассе, обеспечить безопасность во время выборов в Верховную Раду.

«Особый статус дается на определенное переходное время – на проведение выборов по украинским законам, с участием украинских партий на оккупированных территориях, действительно, легализуются определенные проукраинские политические силы, которые под присмотром миротворцев, смогут обеспечить плавный переход под украинский контроль предприятий, политики, безопасности в Донбассе», – подчеркивает Алексей Курпас.

Особый статус, по его словам, будет вводиться на законодательном уровне «на определенных условиях», в том числе, и для легализации тех, кто не причастен к тяжелым преступлениям «по ту сторону разграничения».