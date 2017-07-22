Киев и Тбилиси в поисках «единой политики» в отношении Москвы

Президент Украины Петр Порошенко побывал на этой неделе с первым официальным визитом в Грузии. Он провел встречи с грузинским президентом и премьером, а также посетил село Хурвалети в Цхинвальском регионе, которое, после того как российские военные протянули колючую проволоку, оказалось разделенным на две части, в результате, дома части сельских жителей оказались на оккупированной Россией территории.

«Во время официального визита в Грузию я побывал не только в Тбилиси и в Батуми, но и здесь, чтобы эти люди знали, что они не одни — мы стоим вместе с ними», – заявил Порошенко, который в ходе своего визита сделал ряд заявлений, изобличающих деструктивные действия России в Украине и Грузии.

«У нас есть общий агрессор – и в Украине, и в Грузии – это Российская Федерация. И как я уже сказал – очень похожая ситуация на оккупированных территориях: беспорядок, безнадежность, гуманитарная катастрофа. И что же нужно сделать для того, чтобы освободить эти территории от оккупации? Мы подчеркиваем, что это политико-дипломатический путь. И для этого нам нужно единство всего мира и солидарности с Грузией и Украиной. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции», – заявил журналистам украинский президент после посещения линии оккупации.

В ходе трехдневного визита в Грузию, президент Порошенко принял участие в работе украинско-грузинского бизнес-форума, посетил грузинские регионы Сванетию и Аджарию, где вместе с президентом Грузии открыл украинский инвестиционный форум. В Батуми глава Украины вместе с председателем правительства Автономной Республики Аджария Зурабом Патарадзе подписал план мероприятий на 2017-2019 годы по развитию сотрудничества между Одесской областью и Аджарией. До этого в Тбилиси вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили президент Порошенко подписал Декларацию о формировании стратегического партнерства между Украиной и Грузией.

«Координация работы»

Так как вызовы, которые стоят перед Украиной и Грузией, очень схожие, считает эксперт Гия Хухашвили, координация работы между этими двумя странами имеет «ключевое» значение. Как он говорит, схожи и те инструменты, использование которых необходимо в процессе преодоления этих вызовов, касающихся как территориальных проблем, так и интеграции в западные структуры, соответственно, если Украина и Грузия будут действовать совместно, согласно мнению Хухашвили, это создаст определенную «синергию».

«Наше партнерство является частью закономерного процесса, что касается конкретных результатов, исходя из того, что Грузия и Украина ни совместно и ни по отдельности не смогут преодолеть проблемы, касающиеся своей территориальной целостности, единственное, что может усилить дипломатический нажим на Россию и повысить эффективность предпринятых шагов в данном направлении, это координация работы с международными партнерами», – считает Гия Хухашвили.

«Долгосрочная и единая политика»

Согласно оценке профессора политологии Тбилисского государственного университета Корнелия Какачия, главное послание визита президента Украины в Грузию состоит в том, что украинское правительство готово продолжить и обновить стратегические отношения, которые сформировались в течение лет между Грузией и Украиной, но за последние годы, как говорит политолог, «ослабли» ввиду ряда причин, включая фактор экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находясь в розыске в Грузии, все равно назначался на различные должности в Украине

Исходя из того, что обе страны, как говорит эксперт, являются жертвами российской агрессии и оккупации, необходима гармонизация их внешней политики и действий в международных организациях. В частности, согласно мнению Какачии, так как Запад до сих пор не определился со своей политикой в отношение России и не выработал единую политику в отношение «пострадавших от России» бывших советских республик, т.е. Грузии, Украины и Молдовы, важно, чтобы эти постсоветские страны имели общие позиции и обеспечивали друг другу поддержку на международной арене.

«Вопрос Украины является очень важным для безопасности Европы. К примеру, после войны в Грузии в 2008-м году, западная реакция была не такой сильной, как в случае оккупации Крыма. Соотвтественно, необходимо чтобы вопрос Грузии встал на повестку дня европейских лидеров также остро. Это возможно с помощью объединения дипломатических усилий Киева и Тбилиси, ведь западные страны принимают в отношение России краткосрочные решения, т.е. санкции. Так что задача наших стран в том, чтобы Запад сформировал долгосрочную политику в отношение России и единую политику в отношение Грузии, Украины и Молдовы», – считает политолог.