Пара Римский и патриарх Константинопольский призвали бороться с изменением климата

Папа Римский Франциск и патриарх Константинопольский Варфоломей в пятницу призвали мировых лидеров к коллективной борьбе с изменением климата, заявив, что состояние планеты ухудшается и в первую очередь от этого пострадают наиболее уязвимые категории населения.

Призыв прозвучал спустя три месяца после того, как президент США Дональд Трамп вышел из заключенного в Париже международного климатического соглашения, нацеленного на ограничение выбросов парниковых газов.

«Мы настоятельно призываем всех, кто в силу своего положения несет социальную, экономическую, а также политическую и культурную ответственность, услышать крик земли и позаботиться о нуждах людей, оказавшихся на обочине общества», – говорится в совместном заявлении Франциска и Варфоломея.

Лидер 1,2 миллиарда католиков и лидер 300 миллионов православных призвали «в первую очередь» отреагировать на «призывы миллионов и поддержать мировой консенсус во имя спасения нашего искалеченного творения».

Заявление не обращено к какому-либо конкретному лидеру.