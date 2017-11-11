ЦРУ подтвердило приверженность выводам разведсообщества о вмешательстве России

Центральное разведывательное управление США в субботу еще раз подтвердило информацию о вмешательстве России в американские выборы. Ранее президент Трамп, находящийся с визитом во Вьетнаме, сообщил, что он склонен доверять словам Владимира Путина о том, что Кремль не причастен к вмешательству в избирательную кампанию 2016 года.

«Директор (ЦРУ Майк Помпео) по-прежнему поддерживает и всегда поддерживал выводы разведывательного сообщества, изложенные в январе 2017 в докладе «Оценка российской активности и намерений в недавних выборах в США», - говорится в заявлении официального представителя ведомства. – Оценка спецслужб в том, что касается российского вмешательства, не изменилась».

Напомним, ранее президент Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с Владимиром Путиным во время саммита АТЭС в Дананге он вновь затронул тему российского вмешательства в выборы.

«Он сказал, что не вмешивался. Он сказал, что не вмешивался. Вы не можете спрашивать об этом бесконечно, - сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One. – Но я опять спросил его, и он абсолютно не вмешивался в наши выборы. Он не делал того, в чем они его обвиняют».

Президент Трамп не стал уточнять, верит ли он заверениям Путина, но заметил, что считает слова российского лидера убедительными.

«Я думаю, что он был очень и очень убедительным в том, что он этого не делал», - сказал глава Белого дома.

В субботу с критикой в адрес президента США выступил и высокопоставленный демократ в комитете по разведке Конгресса США Адам Шифф.

«Президенту не удастся никого обмануть, - говорится в официальном заявлении конгресмена. – Он понимает, что русские вмешались, взламывая и распространяя сообщения электронной почты его оппонента, а он во время кампании вновь и вновь пользовался плодами этого вмешательства».