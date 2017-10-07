Госдепартамент США призвал власти России найти заказчиков убийства Анны Политковской

МОСКВА – В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России в субботу традиционные прошли мероприятия по случаю очередной годовщины гибели Анны Политковской. Администрация города на Неве поначалу отказалась согласовать акцию памяти журналистки и правозащитницы у Соловецкого камня, но потом под нажимом общественности пошла на попятную.

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в центре Москвы, в подъезде своего дома на улице Лесная. По обвинению в ее убийстве осуждены пять человек. Но заказчики преступления до сих пор не изобличены.

Государственный департамент США призвал власти России найти и наказать заказчиков убийства Анны Политковской.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, журналистка «выявляла факты нарушений прав человека в России и писала о страданиях жителей Северного Кавказа во время войны в регионе».

Политковская — автор многочисленных статей, а также документальных книг о Чечне: «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Вторая чеченская», «Чечня: позор России». В Великобритании изданы ее публицистические труды «Putin’s Russia» («Путинская Россия») и «Russia without Putin» («Россия без Путина»).

В «Путинской России» журналистка без обиняков выразила свое отношение к президенту России: «За что я невзлюбила Путина? Вот за это и невзлюбила. За простоту, которая хуже воровства. За цинизм. За расизм. За бесконечную войну. За ложь. За газ в «Норд-Осте». За трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый срок. Трупы, которых могло и не быть».

Анна Политковская – лауреат многих российских и международных премий.

О том, почему так важно помнить эту дату, Русской службе «Голоса Америки» рассказали правозащитники, лично знавшие Анну Политковскую.

«Прежде всего, Анна Степановна была ярким и замечательным человеком – человеком, который стремился помогать другим людям, попавшим в беду, - говорит член правления общества «Мемориал», лауреат премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова Олег Орлов. - И многим она действительно помогала, рискуя своей жизнью. Кроме того, она была замечательным журналистом. Хотя при ее жизни среди журналистского сообщества к ней было разное отношение, встречалось и снисходительно-негативное. Те, кто считал себя мэтром журналистики, порою обвиняли в субъективности».

Но на взгляд Олега Орлова, Политковская была подлинным журналистом-правозащитником: «Она убедительно доказала, что эти две ипостаси можно соединять. В своей журналисткой работе она никогда не скрывала, что стоит на стороне жертв – не чеченцев, не русских, не боевиков, не федералов, а именно жертв».

Ее убийство стало одним из тех политических преступлений, которое прозвучало как тревожный сигналом для всего российского общества, считает правозащитник.

«Это был сигнал от определенных лиц о том, что мы будем убивать неугодных и нас ничто не остановит – не их известность, ни что-то другое, - утверждает он. - То, что нам не нравится, мы будем устранять с помощью убийств. Это был сильный сигнал. Некоторых он и впрямь напугал. И мы видим, что все продолжается. Одно из свидетельств тому – последнее по времени убийство Бориса Немцова. Безнаказанный по сути дела организатор и главный заказчик убийства Политковской продолжает свое черное дело».

И, как мы видим, в этом смысле по-прежнему ничего не меняется, констатировал Олег Орлов.

По мнению политика, правозащитника и журналиста Валерия Борщева, Анна Политковская стала символом независимой журналистики и гражданского общества.

«Ей не раз угрожали, но она упорно продолжала свою линию, действуя сама по себе, - добавил он. - Она не была представителем какой-то группы, а действовала как честный человек и журналист, помогая людям, давая правдивую информацию. Поэтому Анна стала символом свободы СМИ, свободы гражданина, и в этом смысле она остается примером для других, личностью, которой хочется подражать».

Так что Анна Политковская намного пережила свою смерть, уверен Валерий Борщев. На его взгляд, то, что она делала, актуально для России и сегодня.

«Ну а то, что власти замяли дело об убийстве Анны, еще больше придает значимость ее деятельности и поступкам. Я не удовлетворен результатами следствия. Более того, есть ощущение, что власти специально уводили от ключевых фигур преступления, усложняли расследование, мешали установить истину».

Как представляется правозащитнику, это лишь еще больше усиливает симпатию к Политковской.

Олег Орлов согласен с коллегой в том, что следствие даже не пыталось всерьез установить заказчик преступления.