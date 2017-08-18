Линки доступности

Языки
Новости

Полиция Испании заявила об уничтожении нескольких человек, готовивших «террористическую атаку».

По сообщению испанской полиции это произошло в городе Камбрильс в 120 км к югу от Барселоны

Полиция Испании заявила, что в ходе полицейской операции были уничтожено несколько человек, готовивших «террористическую атаку».

Представитель полиции Каталонии сообщила, что полицейские убили четверых и ранили одного из нападавших в городе Камбрильс в 120 км к югу от Барселоны.

Полицейская операция проводилась спустя несколько часов после того, как в центре туристической Барселоны белый фургон совершил наезд на толпу пешеходов.

В результате наезда по меньшей мере 13 человек погибло, более 100 получили ранения.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG