Полиция Испании заявила об уничтожении нескольких человек, готовивших «террористическую атаку».

Полиция Испании заявила, что в ходе полицейской операции были уничтожено несколько человек, готовивших «террористическую атаку».

Представитель полиции Каталонии сообщила, что полицейские убили четверых и ранили одного из нападавших в городе Камбрильс в 120 км к югу от Барселоны.

Полицейская операция проводилась спустя несколько часов после того, как в центре туристической Барселоны белый фургон совершил наезд на толпу пешеходов.

В результате наезда по меньшей мере 13 человек погибло, более 100 получили ранения.