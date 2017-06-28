Здания МВД и Верховного суда Венесуэлы обстреляны с вертолета

В Венесуэле похищенный у полиции вертолет обстрелял здания Верховного суда и одного из министерств.

Инцидент усугубил политический кризис в этой стране, которая является членом ОПЕК. Президент Николас Мадуро заявил, что атаку совершили «террористы», которые хотят совершить переворот.

С вертолета было произведено 15 выстрелов по зданию МВД, где проходило культурное мероприятие, и были брошены четыре гранаты по зданию суда, где заседали судьи, сообщили официальные лица.

Однако сообщений о пострадавших не поступало.

«Скорее рано, чем поздно мы захватим вертолет и тех, кто стоял за этой вооруженной террористической атакой на институты страны, – сказал Мадуро.– Их действия могли привести к гибели десятков людей».

54-летний социалист Мадуро на протяжении последних трех месяцев сталкивается с протестами, которые организуют оппозиционные лидеры, называющие его диктатором, разрушившим когда-то процветавшую экономику.

Внутри правительства и силовых структур также нарастает недовольство.

Начиная с апреля, в ходе антиправительственных протестов погибли по меньшей мене 75 человек. Сотни других получили ранения или были арестованы.