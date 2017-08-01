Польша отметила 73-ю годовщину Варшавского восстания

Поляки отметили 73-ю годовщину Варшавского восстания против оккупации страны нацистской Германией во время Второй мировой войны. Память участников восстания почтил президент США Дональд Трамп во время недавнего визита в Польшу.

Президент Польши Анджей Дуда возложил венок в варшавском районе Воля, где произошло одно из самых кровавых массовых убийств поляков в период германской немецкой оккупации. Затем прошли и другие мемориальные мероприятия.

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года, когда польские подпольные организации взялись за оружие, выступив против немецких войск. Они продержались 63 дня, после чего оккупанты подавили восстание.

В ходе этих событий погибли приблизительно 200 000 поляков; в отместку за восстание германские оккупанты почти полностью разрушили Варшаву.

В ходе визита в польскую столицу 6 июля президент Трамп подчеркнул доблесть тех, кто предпринял «отчаянную попытку свергнуть угнетателей».