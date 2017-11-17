«Патриоты» для Польши

Госдепартамент США одобрил продажу Польше систем ПРО Patriot, основным производителем которой является компания Raytheon. Объем сделки составляет 10,5 млрд долларов.

Польша – член НАТО – предпринимает активные усилия по модернизации своих вооруженных сил после российской аннексии Крыма. Комплекс Patriot предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотников, «крылатых ракет» и баллистических ракет малого радиуса действия. Предполагается, что Польша закупит 16 пусковых установок и более 200 противоракет.

Однако эта сделка должна быть одобрена Конгрессом США, поскольку речь идет о передовых военных технологиях. Законодатели имеют право заблокировать сделку в течении 30 суток, однако подобное происходит крайне редко.