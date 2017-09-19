Польша: информационные войны

Как жители Польши могут отличить фейковые новости от реальных, когда их собственная национальная общественная вещательная компания неоднократно обвинялась в передаче недостоверной информации?

В информационных войнах, проводимых Россией по всей Европе и дополняемых крайностями в позициях левых и правых европейских радикалов, поляки все чаще оказываются в незавидном положении, так как именно здесь происходит быстрая эрозия базовых национальных медиа.

По мнению аналитиков, Польша, как и многие европейские страны, подвергается дезинформационным атакам российских пропагандистов, цель которых, – извратить политический дискурс в Польше.

Как отмечают эксперты, большое количество фейковых аккаунтов начало возникать в польском сегменте Фейсбука, других социальных сетей, а также на информационных порталах еще в 2014 году, вскоре после начала протестов на Майдане в соседней Украине.

Эта активность не утихает с тех пор, как российские пропагандисты сосредоточили свои силы на разжигании антизападных, антиукраинских и националистических настроений среди поляков. При этом российские пропагандисты часто работают заодно с политическими организациями, находящимися на периферии польского политического спектра.

В то же время поляки, которые почти 40 лет назад создали антикоммунистическое движение «Солидарность» и помогли распространить политическую свободу по всей Восточной Европе, сегодня сами подвергаются ударам со стороны доморощенных политтехнологов, которые используют те же методы фейковых новостей, фабрик троллей, запугивания и нападок, что и российские пропагандисты.

По мнению аналитиков, доверия к национальным СМИ не добавляют и недавние действия правящей польской партии «Право и справедливость» (ПиС), которая ущемляет свободу слова. Лидеры ПиС, придя к власти, быстро взяли под свой контроль национальное общественное телевидение и теперь нацеливаются на медиакомпании, находящиеся в иностранной собственности. Они хотят контролировать и распределение средств для НПО. Такие действия уже вызвали негативную реакцию в Евросоюзе.

В докладе о свободе прессы в мире в 2017 году Freedom House, неправительственная организация в США, назвала Польшу только «частично свободной» страной из-за «нетерпимости правительства к независимым или критическим материалам», а также «чрезмерного политического вмешательства» в дела общественных медиа, ограничения дискуссии по проблемным вопросам польской истории, что в совокупности способствует усилению самоцензуры и расколу в обществе.