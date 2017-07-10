Эксперт: заявление главы МИДа Польши о Степане Бандере - несвоевременное

В интервью польскому изданию «WSieci» министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина «с Бандерой в Европу не войдет. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда возникли определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах. Имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все проблемы были решены до того, как Киев приблизится к воротам Европы с просьбой о членстве».

В украинском МИДе на слова главы польского внешнеполитического ведомства отреагировали без промедления: был вызван посол Польши Ян Пекло. В министерстве иностранных дел Украины заявили о необходимости более сдержанного подхода польского политикума к чувствительным историческим вопросам. Украинская сторона считает, что оценка тех или иных исторических событий – задача историков. К личности лидера революционной Организации Украинских Националистов, известной как ОУН (Б), в Киеве и в Варшаве относятся по-разному.

«​Он считается героем для украинцев по тем же причинам, по которым Имон де Валера считается героем для ирландцев. Почему Хмельницкий считается героем? Почему Пилсудский считается героем Польши? Почему Костюшко считается героем Польши? Потому что он боролся за независимость Польши. Лидеры Пасхального восстания 1916 года считаются героями Ирландии – они боролись за независимость»​, - сказал декан исторического факультета Киевского национального университета​ Иван Патриляк.

Многие поляки считают, что Степан Бандера несет ответственность за массовые убийства, совершенные Украинской повстанческой армией, поскольку был ее политическим лидером, говорит польский историк Лукаш Ясина:

«Главный вопрос в том, почему в популярном взгляде на историю Бандера не считается героем. Самая большая проблема в том, что Бандера – символ геноцида и убийств, совершенными Украинской повстанческой армией с начала войны. Он также является символом коллаборационизма с нацистской Германией».

Украинские эксперты считают, что заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было очень несвоевременным и украинцы в ближайшее время не изменят своего взгляда относительно того, кто является их национальными героями.

«​Сейчас происходит конструирование национальной идентичности. А для нее необходимы герои, национальные мифы, изменники. И тут выстроить национальную историю или трактовку национальной истории, которая отвечала бы настоящему моменту и в то же время всем пожеланиям поляков – мы сейчас не можем»​, - заявил ​Николай Капитоненко, эксперт киевского Института общественно-экономических исследований.

Эксперт также добавляет, что спекуляции политиков на истории негативно влияют на отношения между странами.

«​История стран Центральной и Восточной Европы наполнена конфликтами между Первой и Второй мировыми войнами. Эти страны проходили через период «Великой Польши», «Великой Румынии», «Великой чего-угодно». Обращение к этому опыту, будет означать раскол общего пространства региональной безопасности и уничтожение шансов на строительство эффективных моделей, эффективных систем сотрудничества»​, - заявил Николай Капитоненко​.

В украинском МИДе подтвердили, что несмотря на заявление польских коллег, Киев готов развивать отношения с Варшавой в духе взаимного понимания и уважения.