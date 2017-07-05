Трамп едет в Варшаву с миссией солидарности

ВАРШАВА – Президент США Дональд Трамп в среду отправляется в Польшу. В Варшаве он встретится с лидерами стран Восточной Европы, после чего выступит в центре польской столицы. Это будет его первая крупная публичная речь в Европе.

Белый дом сообщил, что президент вновь заявит о своей приверженности принципу совместной обороны НАТО, но с другой стороны в очередной раз потребует, чтобы другие члены блока увеличили свой финансовый вклад в альянс.

Более 3 тысяч американских военнослужащих находятся в Польше в целях противодействия российской агрессии в Украине.

Польша добивается конкретных гарантий, говорит профессор Варшавского университета политолог Збигнев Левицкий.

«Думаю, большинство людей хотят услышать, что США сохранят свое военное присутствие в Польше, будут соблюдать 5-ю статью договора о НАТО, то есть придут к нам на помощь в случае необходимости», – говорит Левицкий.

Символика места

Трамп выступит с речью на площади Красиньских, которая для многих поляков является символом их сопротивления тоталитарному правлению. Его трибуна будет стоять у бронзового памятника участникам Варшавского восстания 1944 года, установленного в память о сотнях тысяч польских солдат и гражданских лиц, погибших в ходе двухмесячного восстания против нацистских оккупантов, которое в конечном итоге было подавлено.

«Мы очень рады, что американский президент решил посетить Польшу и особенно это место, потому что это историческое место, очень важное для польского народа и жителей Варшавы», – говорит варшавянин Адам Кендзиорек.

Многие поляки приветствуют укрепление связей с США, говорит Марцин Заборовский из варшавского журнала Visegrad Insight, освещающего вопросы политики и культуры с фокусом на Центральную Европу.

«В Варшаве, городе, который был полностью разрушен в годы Второй мировой войны, очень сильно чувство незащищенности. А мы живем по соседству с воинствующей Россией, – говорит Заборовский. – Поэтому есть ожидания, что 5-я статья будет упомянута. И что угроза со стороны России будет явно упомянута».

Польша в поисках экономической безопасности

Экономическая безопасность будет занимать важное место в повестке дня. До своего выступления в Варшаве Трамп примет участие в саммите «Инициативы трех морей», направленной на усиление энергетической независимости Восточной Европы. Польша надеется стать центром импорта американского сжиженного природного газа.

«Сейчас мы получаем много газа из России, от "Газпрома". Они пользуются этим, чтобы шантажировать нас, чтобы шантажировать Украину, – говорит профессор Варшавского университета Левицкий. – Наш контракт с "Газпромом" истекает через два года. И, мне кажется, продлевать его не следует. Нужно просто положиться на газ из Норвегии и из США».

Сторонники Трампа говорят, что его взгляды на многие глобальные проблемы, включая изменения климата и миграцию, разделяют многие ведущие фигуры в нынешнем правительстве Польши. Но в то же время высказываются опасения, что визит президента США может углубить нарастающий раскол между Восточной и Западной Европой.

«Если президент Трамп воспользуется этой возможностью, чтобы разделить европейцев и сказать, что одни европейцы, например, поляки, лучше других европейцев, например, французов или немцев, что он с ними не ладит, это никому не пойдет на пользу», – говорит Заборовский.