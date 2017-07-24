Президент Польши наложит вето на два законопроекта о реформе судебной системы

Президент Польши заявил, что наложит вето на два из трех законопроектов о реформировании судебной системы страны, недавно принятых парламентом.

Анджей Дуда объявил о своем решении, выступая по телевидению в понедельник, через несколько дней после массовых уличных протестов.

«Я решил возвратить в парламент, то есть наложить вето на закон о Верховном суде и закон о Национальном судебном совете», – сказал он.

Многие видят в этих законопроектах угрозу независимости судебной системы. Они являются частью большой правовой реформы, запланированной правящей партией «Закон и справедливость».

Третий законопроект реорганизует работу местных судов, и Дуда сообщил, что подпишет его.

Законопроект о Верховном суде ставил судей под политический контроль правящей партии. В соответствии с ним министр юстиции, который одновременно является генеральным прокурором, наделялся полномочиями по назначению судей. Дуда отверг такое расширение полномочий генерального прокурора.

Принимая такое решение, Дуда впервые открыто разошелся с лидером «Закона и справедливости» Ярославом Качиньским, который является лидером страны де-факто, но не занимает никакого официального поста в правительстве.

Президент заявил, что Польша нуждается в срочной реформе судебной системы, но он не считает, что принятые законопроекты усилят чувство безопасности и справедливости в стране.