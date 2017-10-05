Гаджеты Google

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4058111.html
Вслед за Apple свои высокотехнологичные новинки продемонстрировал Google. В центре внимания оказался смартфоны под названием Pixel 2. Помимо него на презентации показали колонки, наушники, ноутбук и камеру
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